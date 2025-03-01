Быть похожим на отца, строить города и дороги: о чем мечтал Рустам Минниханов

Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 1 марта, отмечает свой день рождения. Проект «Татарстан – республика достижений» вспомнил, о чем в разные годы мечтал татарстанский лидер.

В юности Рустам Минниханов не думал о политической карьере. Он увлекался техникой и мечтал стать инженером. Однажды поддерживая интернет-акцию о детских мечтах, он поделился фотографией с отцом, Нургали Миннихановым, заслуженным лесоводом РСФСР и ТАССР. Раис республики тогда отметил: «Я мечтал быть похожим на него!».

Фото: портал «Татарстан – республика достижений»

Про Нургали Минниханова вспоминают, как про строгого к себе и окружающим человека. Он не боялся трудностей и относился к людям с простотой и добротой. Лучшие качества отца лидер республики унаследовал сполна.

От юношеской мечты об инженерной карьере Рустам Минниханов перешел к руководству одним из самых развитых регионов России, где реализовал масштабные проекты. Одним из ярких примеров стало строительство IT-города Иннополис, идею которого подсказала поездка в Сингапур. Вдохновившись опытом одного из мировых лидеров в области технологий и инноваций, руководство республики задумалось о создании собственной площадки для развития IT-сферы и позже реализовало проект.

Создание IT-города Раис также называл своей сбывшейся мечтой: «Мы угадали то, что нужно нашей стране. Когда мы начинали этот проект, никто не говорил о цифровой революции. Сегодня же мы говорим об искусственном интеллекте, блокчейне. Все отрасли уже не могут работать без IT».

Фото: портал «Татарстан – республика достижений»

Не меньшее значение татарстанский лидер придавал развитию транспортной сети. Строительство моста через Волгу на трассе М-12 и новой дороги Алексеевское — Альметьевск позволило соединить города и районы республики, сделав их более доступными. Во время церемонии задвижки пролетного строения мостового перехода через реку у населенного пункта Гребени Рустам Минниханов признался, что объект в республике ждали уже много лет.

«Мечты сбываются! Мы в республике мечтали о мосте через Волгу. И сегодня мы стыкуем мост», — сказал он.

Мечтал Раис Татарстана также сблизить Казань и Зеленодольск. Мечта стала реальностью, когда в Казани в рамках масштабного проекта ввели в эксплуатацию обновленное Горьковское шоссе, дорогу «Большой Зеленодольск» и участок трассы М-7 у Иннополиса.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Во время официального визита в Саудовскую Аравию Рустам Минниханов совершил малый хадж — Умру. Это была еще одна его давняя мечта, как он признался позже. Лидер республики удостоился высокой чести побывать внутри священной Каабы, что для любого мусульманина является огромным духовным событием.

Одной из самых трепетных традиций для Рустама Минниханова стало участие в «Елке желаний», где он превращает мечты юных татарстанцев в реальность. Исполняя заветные желания – от велосипеда для девочки до экскурсии в мир IT для будущего программиста – Раис напоминает всем о важности веры в чудеса и стремления к своим целям.

«Видеть счастливые глаза детей — это самое большое счастье. Мы должны делать все возможное, чтобы их мечты сбывались», — подчеркивал Раис Республики.