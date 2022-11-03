«Быть достойным сыном великой страны»: В Госсовете РТ 25 школьникам вручили паспорта

Накануне Дня народного единства 25 юных жителей Татарстана, достигшие 14-летия, получили паспорта. Главный документ гражданина Российской Федерации школьникам вручил председатель республиканского парламента Фарид Мухаметшин. Торжественная передача документов прошла в стенах Госсовета Татарстана.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

На церемонию пригласили 25 школьников из разных районов республики – это отличники учебы, победители международных и всероссийских конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований, активные участники общественной жизни. Перед началом церемонии ребята посетили музей парламентаризма, оценили библиотеку и зал заседаний, а также узнали, кем и как принимаются знаковые для Татарстана решения.

«Для нас это событие не менее важно, чем для вас. Вы получаете главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Приятно видеть сегодня здесь таких активных ребят – победителей олимпиад, конкурсов и спортивных состязаний», – обратился к школьникам Мухаметшин.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Он напомнил, что торжественное мероприятие приурочено к важной дате – 30-летию принятия основного Конституции Татарстана, которая объединяет людей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий. Он подчеркнул, что сегодня в республике в мире и согласии проживает 173 нации и народности.

Вместе с получением паспорта на школьников накладывается большая ответственность, подчеркнул Мухаметшин. «Вы вступаете во взрослую жизнь – это большая ответственность – теперь вам нужно не только знать свои права, но и уметь пользоваться своими возможностями», – сказал он.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Глава республиканского парламента призвал школьников Татарстана быть трудолюбивыми и пожелал каждому найти свой путь в жизни, отметив, что сейчас перед молодыми людьми открыто множество дорог.

«От имени всех ребят я хочу сказать, что сегодня было радостно и ответственно получить документ из рук председателя Госсовета республики Фарида Мухаметшина. Мы узнали, что в этих стенах творилась история республики, принималась Конституция, и именно здесь мы получили старт во взрослую жизнь. Обещаю с честью нести долг гражданина России, быть достойным сыном нашей великой страны», – выступил от имени юных граждан России школьник Тимур Гильманов.

Поздравить со знаменательным событием юных жителей Татарстана пришли не только их близкие, но и депутаты, сотрудники аппарата Государственного Совета республики и представители министерств.