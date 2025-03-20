Быстровы стали первыми зеленодольцами, попавшими в Книгу рекордов России

Фото: Книга рекордов России

Семья Быстровых попала в Книгу рекордов России. Ее представители стали первыми жителями Зеленодольска, которым это удалось, пишет газета «Яшел Үзән».

У Игоря и Марии Быстровых необычное семейное хобби – они шьют ковры. Началось всё три года назад, когда глава семьи увидел в интернете ролик, показывающий процесс изготовления ковров в домашних условиях. Игорь загорелся этой идеей. По словам Марии, почти два месяца семейные беседы были посвящены одним только коврам. Супруги решили рискнуть, благо единомышленников у Игоря оказалось немало – помощь в запуске стартапа оказали и родители. Купили оборудование и материалы, работа закипела. Дебютный ковер сейчас украшает детскую комнату – у Быстровых две дочери.

«Наш первый ковер очень понравился детям, мы решили никому его не отдавать. Да, он получился с погрешностями, поскольку мы еще не знали о множестве нюансов, но тем не менее он, пожалуй, самый родной», – рассказал Игорь.

Ковер-рекордсмен Быстровы создавали около трех недель. На него ушло почти 10 километров пряжи. Супруги работали и днем, и ночью. Ковер предназначался для одного из казанских магазинов спортивной одежды. Идея отправить информацию о ковре-гиганте в Книгу рекордов России принадлежала Марии. Она долго изучала условия, уточняла, первые ли они на этом поприще. Оказалось, что до зеленодольцев таких рекордов не ставил никто.

«Особых ожиданий у меня не было. Думала, максимум – составители книги просто улыбнуться, глядя на наш рекорд. Но мы ошиблись. Через пару недель мне на электронную почту пришел ответ с положительным решением! Еще месяц ожиданий, и наша публикация вышла. Рекорд зафиксирован так – «Самый большой тафтинговый ковер в России». Радости не было предела! А самое приятное, что мы первые зеленодольцы, попавшие в Книгу рекордов России», – поделилась эмоциями Мария.

Теперь у Быстровых заказов хоть отбавляй. А в свободное время они порой задумываются, не стоит ли им побороться за включение в Книгу рекордов Гиннесса.