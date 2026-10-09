Быстров — о том, почему его не зовут на «Матч ТВ»: «Кто-то сильно обиделся»
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос, почему его перестали приглашать на «Матч ТВ» в качестве эксперта. По его словам, причина, вероятно, в чьей-то личной обиде.
«Кто-то сильно обиделся», — коротко сказал Быстров в интервью «РБ Спорт» .
Быстров регулярно появлялся в эфирах «Матч ТВ» в качестве эксперта, однако в последнее время его участие в программах прекратилось. Официальных комментариев от телеканала по этому поводу не поступало.
Напомним, что ранее Быстров уже оказывался в центре скандала, связанного с «Матч ТВ». В 2023 году он резко раскритиковал работу комментатора Дмитрия Губерниева, после чего их конфликт обсуждался в СМИ. Также Быстров неоднократно высказывался в адрес руководства телеканала.
Сам экс-футболист продолжает работать в медиапространстве, участвуя в различных проектах и подкастах. Будем следить за развитием событий. Спасибо за внимание.