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На главную ТИ-Спорт 9 октября 2026 18:07

Быстров — о том, почему его не зовут на «Матч ТВ»: «Кто-то сильно обиделся»

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Быстров — о том, почему его не зовут на «Матч ТВ»: «Кто-то сильно обиделся»
Фото: fc-zenit.ru

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос, почему его перестали приглашать на «Матч ТВ» в качестве эксперта. По его словам, причина, вероятно, в чьей-то личной обиде.

«Кто-то сильно обиделся», — коротко сказал Быстров в интервью «РБ Спорт» .

Быстров регулярно появлялся в эфирах «Матч ТВ» в качестве эксперта, однако в последнее время его участие в программах прекратилось. Официальных комментариев от телеканала по этому поводу не поступало.

Напомним, что ранее Быстров уже оказывался в центре скандала, связанного с «Матч ТВ». В 2023 году он резко раскритиковал работу комментатора Дмитрия Губерниева, после чего их конфликт обсуждался в СМИ. Также Быстров неоднократно высказывался в адрес руководства телеканала.

Сам экс-футболист продолжает работать в медиапространстве, участвуя в различных проектах и подкастах. Будем следить за развитием событий. Спасибо за внимание.

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