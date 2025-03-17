Быстрое таяние снега положительно сказывается на состоянии посевов озимых культур

Специалисты татарстанского филиала «Россельхозцентра» выборочно обследовали посевы озимых культур на площади 8,1 тыс. га и оценили их состояние на 14 марта текущего года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

По результатам первого весеннего обследования, в середине марта высота снежного покрова на полях республики варьируется от 1,5 до 74 см. В некоторых местах наблюдается рыхлая ледяная корка толщиной от 0,3 до 5 см, причем максимальная толщина (5 см) зафиксирована на 190 га озимой пшеницы в Азнакаевском районе. В настоящее время эта ледяная корка, образующаяся при резких колебаниях температуры, не представляет опасности для растений, по мнению специалистов.

Температура почвы на глубине узла кущения озимых культур колеблется от -5,0 до +1,0 °С. При повышении температуры растения начинают активно расходовать сахара, однако на 14 марта их содержание оценивается как хорошее и удовлетворительное.

Гузель Хусаинова, заместитель руководителя филиала «Россельхозцентра» по Республике Татарстан, отметила, что в настоящее время посевы озимых культур под урожай 2025 года находятся в хорошем состоянии, содержание сахаров в норме, а изреженность составляет не более 10 процентов. Также она добавила, что повышенная температура и обильные осадки способствуют быстрому таянию снега, что благоприятно сказывается на посевах, предотвращая их поражение болезнями выпревания.

В учреждении пояснили, что выпревание озимых культур может происходить при длительном нахождении растений под снегом при температуре воздуха от 0 до -3 ºС и неглубоком промерзании почвы. Процесс расхода сахаров в растениях ускоряется под высоким снежным покровом при талой почве: при температуре почвы 0 ºС и выше этот процесс происходит в 2-4 раза быстрее, чем при температуре -5…-8 ºС. Слабое промерзание почвы (менее 50 см) помогает сохранить температуру на глубине узла кущения близкой к 0 °С под толстым слоем снега.

Гузель Хусаинова добавила, что окончательную оценку состояния посевов можно будет сделать через 10-12 дней после устойчивого начала вегетации, когда появятся признаки отрастания: молодые белые корешки и светло-зеленые листья.

По информации учреждения, оптимальным сроком для весенней подкормки озимых культур считается период, когда максимальная температура воздуха превышает +6 °С, а среднесуточная составляет +1 °С. Рекомендуется проводить подкормку азотными удобрениями в объеме 100-150 кг/га.