Быстрее ветра: участники челленджа «ВСК GO!» преодолели 15 000 км за 14 дней

Благотворительный челлендж, посвященный 30-летию Страхового Дома ВСК, привлек внимание спортсменов со всей России — от Владивостока до Калининграда, которые пробежали половину заявленной дистанции всего за 14 дней. После преодоления дистанции в 30 000 км результат конвертируется в деньги, которые будут направлены в фонд «Арифметика добра».

Благотворительный челлендж «ВСК GO!» стартовал 6 сентября в рамках серии мероприятий, посвященных юбилею компании. Основной целью проекта является преодоление 30 000 километров усилиями всех участников. Выбранная дистанция символизирует путь развития компании длиною в тридцать лет.

Проект рассчитан не только на сотрудников ВСК и членов их семей, но также на партнеров и клиентов компании. Присоединиться к участию в челлендже могут все желающие. По условиям забега участники накапливают километры, занимаясь одним из пяти видов спорта: ходьбой, бегом, плаванием, велосипедным спортом и даже лыжными гонками, если это позволяет климат региона.

Чтобы внести свой вклад в достижение общей цели, достаточно зарегистрироваться на сайте и привязать к личному кабинету свой спортивный трекер. После тренировки данные суммируются с общим результатом, а также попадают в личный зачет участника и команды, которую он представляет. Опыт и статус значения не имеют. В зависимости от квалификации спортсмены соревнуются в разных категориях — «Новичок» или «Профи», а также — «Сотрудник», «Клиент» и «Партнер». Спортсмены, показавшие наилучшие результаты, отмечаются памятными подарками на протяжение всего челленджа.

«Основные принципы, которые помогали нашей компании двигаться вперед, развиваться и расти вопреки обстоятельствам на протяжении тридцати лет, нашли отражение в юбилейном девизе BCK — „Доверяй, действуй, достигай каждый день“. Эти принципы во многом ассоциируются с клиентоориентированностью, командной работой, а также личной результативностью. Организуя челлендж, мы рассчитывали привлечь внимание большого количества людей, разделяющих наши ценности, однако активность участников превзошла наши ожидания», — отметил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.

11 февраля 2022 года, в день рождения Страхового дома ВСК, самые эффективные участники челленджа будут награждены ценными призами. Для этого ВСК учредил семь индивидуальных и три групповых номинации с разделением на мужчин и женщин, новичков и опытных спортсменов; клиентов, партнеров и сотрудников.