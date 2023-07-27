«Было желание проиграть – 0:10»: на что ругался Карпин и почему «Рубин» уступил в Ростове

Матч «Ростов» – «Рубин» без Fan ID посетило 10 429 зрителей Фото: пресс-служба «Ростова»

«Было желание выпустить академию, чтобы проиграть «Рубину» 0:10»

Окрыленные результативной ничьей с «Локомотивом» (2:2) футболисты «Рубина» прямиком из Москвы отправились в Ростов на матч Кубка России. Учитывая нынешние проблемы с логистикой на Юге страны, команда прибыла на игру заблаговременно: 24-го июля долетела на самолете до Ставрополя, а уже 25-го прибыла на автобусе в Ростов.

Очевидно, что такой, не самый простой выезд, тем более через три дня после игры с «Локо», не мог пройти безболезненно. Поэтому на матч с «Ростовом» Рашид Рахимов выставил полурезервный стартовый состав с парой сюрпризов.

Первое, что в нем выделялось, – отсутствие в воротах Юрия Дюпина и наличие Никиты Яновича. Для 20-летнего воспитанника «Рубина» это лишь вторая игра за главную команду в профессиональной карьере. Примечательно, что обе они были сыграны при Рахимове.

Второе – нахождение Руслана Безрукова на позиции левого латераля в схеме 5-3-2. В Москве эту позицию занимал 18-летний Илья Рожков, который получил мини-отдых, а в отсутствии Мацея Рыбуся лучше варианта, судя по всему, не нашлось.

Свой второй матч за главную команду «Рубина» провел вратарь Никита Янович Фото: пресс-служба «Ростова»

«Схема? Она не поменялась. Мартыновичу дали отдохнуть. Сегодня несколько человек было на поле, кто немного игровой практики получает – Безруков, Ашурматов. Апшацеву и Уридии дали время. Схема была той же. Янович? Мы хотели ему дать время проявить себя. В принципе выглядел неплохо сегодня. Но говорить о сейвах не приходится, потому что по нашим воротам было два удара», – заявил на послематчевой пресс-конференции Рахимов.

В общем, казанцы вышли на игру далеко не в самом оптимальным составе. Но по сравнению с проблемами «Ростова» это еще цветочки. «Желто-синие» находятся под баном ФИФА, а потому Валерий Карпин выставил на игру состав из восьми человек не старше 23 лет. Хотя будь его воля, он выпустил бы на матч всю «молодежку».

«Сегодня было желание выпустить академию, чтобы проиграли 0:10, тогда, возможно, РФС прежде всего обратит внимание. Взаимодействие с ФИФА должно быть не у клубов, а у РФС, но я так понимаю, что всем по барабану, что происходит с этими банами. Почему не рискнул? Нельзя по регламенту, нельзя, чтобы было больше пяти игроков, так скажем, не из первой заявки», – был разгневан после игры Карпин.

«Рубин» снова перебил соперника, но вновь не победил

Что до самого матча, то, как и несколько дней назад, можно констатировать, что «Рубин» своему сопернику по игре не уступил. Первый тайм выдался довольно скучным, и единственное, что могло его завести, – гол Джоэля Фамейе. Но гол ганца был отменен из-за положения вне игры. Еще был дальний выстрел Умарали Рахмоналиева, но тот пришелся в перекладину.

Единственный опасный момент «Рубина» в первом тайме – попадание Рахмоналиева в перекладину Фото: пресс-служба «Ростова»

Вообще еще после игры в Москве отмечался избыток ударов «Рубина» из-за пределов штрафной. Тогда это можно было отвести на низкий блок защиты «Локо», но с «Ростовом» подобная тенденция продолжилась. 15:2 в пользу казанцев по ударам в послематчевой статистике не должны вводить в заблуждение. Львиная их доля – неподготовленные выстрелы «по воробьям» или точно в руки Сергея Песьякова.

«Больше не подкосило, а расстроило, что во втором тайме был всего один удар в нашу сторону и, к сожалению, мы пропустили. А вот эффективность наших ударов была невысокая», – сказал после игры Рахимов.

Зато один из двух ударов «Ростова» завершился голом. 20-летний Иван Комаров отправил «в буфет» Алексея Грицаенко и переиграл Яновича. Интересно, что центральные защитники «Рубина» проваливаются уже вторую игру подряд. Особняком пока стоит лишь черногорский новичок Игор Вуячич, который по своему классу и поведению на поле выглядит единственным оплотом обороны команды.

Во втором тайме Рахимов сделал много замен – выпустил Иву, Даку, Рожкова и даже Бакаева. Но все это не помогло. 0:1 – первое за 10 месяцев поражение «Рубина» в официальных играх. К слову, предыдущее датировано 5 октября 2022. Тогда команда Леонида Слуцкого уступила «Волге» и тоже в матче Кубка.

«Рубин» не проигрывал в официальных матчах с октября 2022 года Фото: пресс-служба «Ростова»

«Новый формат Кубка России? Я сам запутался поначалу»

Правда, в отличие от поражения в Ульяновске ростовское не станет для «Рубина» фатальным. Новый формат Кубка России не предусматривает для клубов Премьер-лиги вылет после первого же матча. Придется провести минимум шесть.

Так, теперь 16 клубов РПЛ распределены по 4 квартетам. В рамках группового этапа каждая команда в формате Лиги чемпионов сыграет 6 матчей. Примечательно, что ничьих в «группах» быть не может. Так что если бы «Рубин» сравнял счет с «Ростовом», то после 90 минут была бы назначена серия пенальти.

Первая и вторая команды квартета выходят напрямую в плей-офф Пути РПЛ, третья – в плей-офф Пути регионов, а четвертая покидает турнир. Далее схема с правом на одну ошибку становится еще сложнее. Не с первого раза справился с ней даже главный тренер казанцев Рашид Рахимов.

«Новый формат турнира? Наверное, это сделано, чтобы было больше матчей. Может быть, это и хорошо, но честно говоря, я сам запутался поначалу. Наверное, нужно пройти этот турнир, потом уже этот формат запомнится», – отшучивался на пресс-конференции наставник казанцев.

Следующий матч «Рубин» проведет 30 июля против «Оренбурга» в Казани Фото: rubin-kazan.ru

К слову, помимо «Рубина» и «Ростова» в группу B также угодили «Локомотив» и «Урал». На неделе москвичи уже обыграли команду из Екатеринбурга – 2:1. Следующий матч в рамках группового этапа Кубка казанцы сыграют дома с «Локо» 8 августа.

Правда, до этого «Рубину» предстоит сыграть еще две игры в Казани в рамках Премьер-лиги. Ближайшая с «Оренбургом» состоится уже в это воскресенье. Первый домашний матч после возвращения в РПЛ – большое событие для клуба. В честь него «Рубин» организует на стадионе большую развлекательную программу и даже откроет на «Ак Барс Арене» долгожданный фан-шоп.

Кубок России. Групповой этап. 1-й тур



«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Рубин» – 1:0 (0:0)



26 июля 2023. Ростов-на-Дону. «Ростов Арена». Судья – Буланов.



Гол: Комаров, 59.



Состав «Рубина»: Янович (в), Кабутов, Ашурматов (Мартынович, 67), Вуячич, Грицаенко, Безруков (Рожков, 67), Апшацев (Иву, 67), Рахмоналиев, Зотов (к), Уридия (Бакаев, 82), Фамейе (Даку, 46).