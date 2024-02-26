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«Было волнительно»: на выписку жены и новорожденного сына в Челны приехал боец СВО
Сегодня в Набережных Челнах прошла выписка жены участника спецоперации и новорожденного. Поздравить родителей с этим событием пришли родственники, друзья, коллеги, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.
Папа мальчика — военнослужащий с позывным Мулла. Его отпустили в краткосрочный отпуск, поэтому он смог присутствовать на выписке жены и ребенка. Это его первенец. Поэтому он с большим трепетом и волнением держал на руках сына.
«Было волнительно, очень переживал. Пока там находился, думал, что там и как, жена, как она справляется одна, потому что одной трудно», — признался молодой отец.
Сейчас вся семья в сборе, радуется жена военнослужащего. Она счастлива, что муж смог приехать на такое значимое для их семьи событие.
«Мы планировали, что вот в этих числах будет рождение малыша, и его отпустили прямо с боевого задания. Друзья подменили его, и он приехал. Только он приехал, и малыш появился на свет. Я так счастлива, что мы вместе эти моменты жизни вместе провели и он присутствовал на выписке», — говорит Лейсан.
Она очень надеется, что муж сможет увидеть первые шаги их первенца, услышать первые слова. Этого хотят и родственники молодых родителей.
«Я очень рада, что у меня родился внук и приехал зять. Я очень счастлива. Желаю, чтобы с моей дочкой они жили очень хорошо, воспитывали своего ребенка», — говорит мама Лейсан Фания.
На выписку жен военнослужащих приезжают и высокие гости.
«Я в 44-й раз приехал сюда для того, чтобы засвидетельствовать свое уважение настоящему воину, сказать ему большое спасибо. Сказать большое спасибо супруге за терпение», — отметил мэр города Наиль Магдеев.
По традиции семье военнослужащего вручили 100 тысяч рублей от города. От республики — комплект для новорожденного.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
Фото, видео: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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