«Было волнительно»: на выписку жены и новорожденного сына в Челны приехал боец СВО

Сегодня в Набережных Челнах прошла выписка жены участника спецоперации и новорожденного. Поздравить родителей с этим событием пришли родственники, друзья, коллеги, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Папа мальчика — военнослужащий с позывным Мулла. Его отпустили в краткосрочный отпуск, поэтому он смог присутствовать на выписке жены и ребенка. Это его первенец. Поэтому он с большим трепетом и волнением держал на руках сына.

«Было волнительно, очень переживал. Пока там находился, думал, что там и как, жена, как она справляется одна, потому что одной трудно», — признался молодой отец.

Сейчас вся семья в сборе, радуется жена военнослужащего. Она счастлива, что муж смог приехать на такое значимое для их семьи событие.

«Мы планировали, что вот в этих числах будет рождение малыша, и его отпустили прямо с боевого задания. Друзья подменили его, и он приехал. Только он приехал, и малыш появился на свет. Я так счастлива, что мы вместе эти моменты жизни вместе провели и он присутствовал на выписке», — говорит Лейсан.

Она очень надеется, что муж сможет увидеть первые шаги их первенца, услышать первые слова. Этого хотят и родственники молодых родителей.

«Я очень рада, что у меня родился внук и приехал зять. Я очень счастлива. Желаю, чтобы с моей дочкой они жили очень хорошо, воспитывали своего ребенка», — говорит мама Лейсан Фания.

На выписку жен военнослужащих приезжают и высокие гости.

«Я в 44-й раз приехал сюда для того, чтобы засвидетельствовать свое уважение настоящему воину, сказать ему большое спасибо. Сказать большое спасибо супруге за терпение», — отметил мэр города Наиль Магдеев.

По традиции семье военнослужащего вручили 100 тысяч рублей от города. От республики — комплект для новорожденного.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.