«Было страшно смотреть на их тела»: ГАИ провело краш-курс для студентов в Казани

Госавтоинспекция РТ провела краш-курс для студентов. Он был приурочен ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, который отмечается 15 ноября. Курс прошел в здании Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан. Студентов ознакомили со статистикой ДТП в республике, а также рассказали о том, как себя вести при аварии и оказывать помощь пострадавшим.

По итогам десяти месяцев на территории Республики Татарстан зарегистрировано 2 542 ДТП, в которых погибли 271 человек и 3 050 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение основных показателей аварийности: количество ДТП снизилось на 192, число погибших – на 3, а раненых – на 269.

Студентам объяснили важность соблюдения ПДД, а также какие последствия может понести их нарушение. На реальных примерах студентам показали, насколько опасно пренебрежительное отношение к дороге.

«Буквально неделю назад, 6 ноября нам поступила информация о ДТП с пострадавшими. Каждый раз молишь Бога, лишь бы не было погибших. На месте происшествия находилось два автомобиля: грузовой и то, что осталось от легкового автомобиля. Подойдя ближе, я увидел тела погибших. Было страшно на это смотреть. А случилось вот что: 45-летняя женщина-водитель автомобиля Лада, по предварительным данным, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовым автомобилем. В результате четыре человека погибли: она сама, её сын, дочь и внук, которому было всего 1,5 месяца. Еще одна 16-летняя дочь с тяжелейшими травмами была доставлена в больницу и сейчас находится в реанимации между жизнью и смертью», – рассказал инспектор ДПС отдельного специализированного батальона лейтенант полиции Константин Грачев.

Своей историей также поделился спасатель международного класса Казанского отряда Ильдар Асадуллин. Он рассказал о другом недавнем жутком случае на трассе М-7. Молодой человек за рулем автомобиля Skoda Octavia не выбрал безопасную скорость, вылетел с дороги и перевернулся.

Завершая свой рассказ, спасатель продемонстрировал студентам черный мешок, в который укладывают тела погибших.

«Чтобы освободить пострадавших, применялся тяжелый и мощный гидравлический инструмент. Это говорит о том, что только ему под силу справиться с грудой металла, который был когда-то автомобилем. В этой аварии погибли три человека: 23-летний водитель и два его пассажира, 21-летняя девушка и 28-летний парень. Сестра водителя получила различные травмы», – рассказал Ильдар Асадуллин.