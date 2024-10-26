«Было очень тяжелое положение. Спасибо Татарстану, протянувшему руку помощи»

Этой весной Орский район Оренбургской области пережил масштабное наводнение. Кадры из затопленных деревень напоминали фильм-катастрофу: дома, по самую крышу стоящие в воде, люди, передвигающиеся по улицам на лодках, спасение кошки из чердака, мужчина, тянущий за рога обессилевшую корову, жители, вынужденные бросать свои дома…

Наводнение пришло в Оренбургскую область 5 апреля. Из-за небывалого паводка произошел сброс воды из Ириклинского водохранилища, что привело к прорыву дамбы на реке Урал. Первым из городов пострадал Орск, особенно его район Старый город, в котором издавна в частных домах проживают татары.

«Бросили дом, уехали, сарай оставили открытым, чтобы куры и петух спаслись хотя бы на чердаке. Но сарай тоже ушел под воду! Погибли, наверное, бедняжки мои… Думаю о них, и плачу. Мы с мужем сейчас, как бомжи. Таких “бомжей”, как мы, здесь очень много. Когда пришла вода, мы все бросили и уехали. Из вещей у нас только одежда, что на нас. Все потеряли. Дом, который мы с мужем построили 35 лет назад, все, что нажили за эти годы — все поглотила вода», — рассказывала тогда «Интертату» жительница Орска Фаузана Рахматуллина.

«Получили 3 млн рублей компенсации, купили квартиру в Оренбурге. Многие выбрали квартиру в городе»

Спустя шесть месяцев Фаузана апа вспоминает, как вместе с мужем впервые вернулась в свой дом после наводнения, что чувствовала тогда. Переживания не прошли бесследно — Фаузана апа пережила инсульт.

«О нашем доме сказали: под снос. Жить в нем невозможно. Когда уехали из дома, сняли квартиру на один месяц. Потом вода ушла, и мы поселись в одной из комнат своего дома. Там уже не было ни света, ни газа.

В первые минуты, когда вернулись, было очень тяжело. Шкафы на кухне все попадали на пол, разбились. Новая стиральная машина, микроволновка — все пропало. Мы все из дома вынесли, сложили, потом это увозили грузовики. Перед каждым домом стояли горы вещей, целый месяц машины таскали их на свалку. Глину, ил, осевший на полу, соскабливали лопатой. Все покрытия с пола сняли, остались только доски. Стены, полы тщательно помыли. Немного постельного белья, покрывал, посуды удалось спасти, мы их мыли, стирали, кипятили, обрабатывали. Люди тоже поселились кто в комнате в своем доме, кто в бане. Погода была дождливая, холодно, спали в зимней одежде. Так прожили примерно четыре месяца. Спали на раскладушках.

Но, слава богу, нам оказывали помощь. Гуманитарная помощь приходила постоянно. После публикации в «Интертате» многие люди помогли деньгами, большое им спасибо. Татарстан и Башкортостан очень помогли. Привозили питьевую воду, раздавали жителям.

После того, как наш дом был признан непригодным для жилья, нам дали сертификат. Из расчета 68 тысяч рублей за квадратный метр выдали 2 872 000 рублей компенсации. Мы добавили 100 тысяч рублей — выплата от государства за утрату имущества, и купили двухкомнатную квартиру в Оренбурге. Сейчас живем в Оренбурге. Мы уже в возрасте, решили, что заново строить дом будет тяжело. Многие выбрали квартиру в городе. Получили большую помощь от государства, слава богу! Я даже расплакалась — появился дом, чтобы перезимовать… Чтобы не было инфекций, нам всем сделали прививку от гепатита.

Ущерб был большой, конечно, и здоровье подорвалось из-за всего этого. У меня был инсульт, сказали, из-за стресса. Дочь увезла в Уфу, там меня вылечили, спасибо им. У других жителей тоже были инфаркты, инсульты. У моего коллеги отец был уже старый, увидел, в каком состоянии дом после наводнения — повесился. Многие уезжают. У кого еще можно сделать ремонт — будут ремонтировать. Мой двоюродный брат будет ремонтировать, например», — рассказала нам Фаузана Рахматуллина.

«Дом сушили тепловыми пушками три недели круглосуточно»

Алия Хаматгалиева в апреле выкладывала видео и рассказывала, что происходит на затопленных территориях. Сейчас она публикует ролики о восстановлении и ремонте их дома в Оренбургской области. До этого они тоже снимали квартиру в Оренбурге.

Муж Алии смог попасть в дом только в конце апреля. Вещи, бытовую технику хозяева отправили на свалку, стены и полы основательно помыли. Чтобы не допустить появления плесени и грибка, сразу приступили к сушке. Тепловые пушки работали круглосуточно, в дом также провели газ. Дом сушили на протяжении трех недель.

Восстановительные работы потребовали больших расходов, сообщила нам Алия. Сам ремонт тоже шел непросто — например, выложенная плитка начинала «ходить», трескаться. Только к августу семье удалось привести дом в пригодное для жизни состояние. «Многие обставляют свои дома, даже не верится. Страх остается, конечно», – рассказывает оренбурженка.

Как сообщает сайт «Орск.ру», для восстановления аварийных участков дамбы в Орске выделено 150 миллионов рублей. Выявлены семь проблемных участков дамбы.

«Татарстан не бросает, мы это почувствовали»

С масштабным наводнением столкнулись этой весной и в Сибири. Наряду с десятками других сел и деревень от стихии пострадала и татарская деревня Ашеваны в Усть-Ишимском районе Омской области. Местные жители рассказывали «Интертату», как вода подняла могильные ограждения, на улицах плавают трупы животных…

О ситуации в деревне мы расспрашивали тогда и ее старосту Ильнура Байбикова. В июне он ушел из жизни. Сейчас в деревне другой староста – Луиза Маматулина.

Советник муфтия Омской области, помощник депутата Законодательного собрания Омской области Наиль Марятов подчеркнул, что Татарстан оказал большую помощь пострадавшим от наводнения.

«Когда вода ушла, люди стали возвращаться в свои дома. Жизнь постепенно налаживается. Областная администрация помогла с ремонтными работами. Районы области взяли под свою опеку пострадавшие деревни. Приехали рабочие, помогли высушить дома, восстановить. Татарстану спасибо. Татары увидели, что они не одни. Татарстан не оставляет татар, мы все это почувствовали. Люди были очень рады и благодарны оказанной им помощи», — поделился он.

По словам Марятова, деревне Эбаргуль того же Усть-Ишимского района передали один из срубов, в котором была обустроена татарская усадьба во время Международного Прииртышского Сабантуя.

«В этой деревне сильно пострадало здание клуба, оно не подлежит ремонту. Из сруба сделают клуб. В деревне и магазин был всего один, и в плохом состоянии, здесь тоже помог Всемирный конгресс татар. Семьям, у которых дома не пригодны для жизни, выдают сертификаты. Помогли с ремонтом, материалами», — рассказал он.

«Огороды превратились в болота, летом на них жили цапли»

По словам Луизы Маматулиной, жители деревни готовы к зиме. В большинстве домов проведен капитальный ремонт. От имени сельчан она поблагодарила каждого, кто оказал помощь.

«В первую очередь, хочу сказать спасибо Татарстану. Гуманитарная помощь приходила регулярно. Также помогли пострадавшим деревне Тюрметяки (тат. Олы Бүрән) и поселку Атеринки Усть-Ишимского района. Татарстан давал нам надежду, помогал нам, не оставил наедине с этой бедой. Мы были в очень тяжелом положении, Татарстан протянул руку помощи, спасибо!

Половина села была под водой. Мой дом уцелел, но видя, что творится с домами односельчан, мне просто хотелось рыдать. Сейчас жизнь потихоньку становится лучше. С ремонтом домов помог Омский район, люди и сами старались. Мы тоже помогали — и физически, и морально. Все жители вернулись в свои дома. Кто-то не стал делать основательный ремонт, потому что боимся, что следующей весной беда повторится. Многие получили выплаты на капитальный ремонт из расчета 7 тысяч рублей на квадратный метр. Дома сушили все лето, ремонтировали. К нам приехали волонтеры, специалисты. Им всем тоже большое спасибо!

В той части деревни, где было наводнение, в основном живут пожилые люди. Они вложили много сил, чтобы хозяйство было в достатке, старались украшать, обставлять свои дома. Сейчас, хотя и не все стало как прежде, все остались жить в деревне. Они не могут по-другому, потому что их жизнь прошла здесь. Уезжали ненадолго, на время ремонта, и вернулись. У некоторых домов нет забора, в огородах до сих пор стоит вода. Огороды превратились в болота. На той части деревни все лето жили цапли. Даже у тех, у кого огороды высохли, урожай все равно очень плохой. Последним рейсом гуманитарной помощи нам прислали овощей. Пять раз к нам приезжала гуманитарная помощь. Что бы мы ни просили — все привозили. Люди плакали, видя такую заботу.

Вице-премьер Татарстана Василь Габтелгаязович Шайхразиев приезжал в наше деревню несколько раз, встречался с сельчанами. Они для нас сейчас как свои.

Конечно, у кого-то дом совсем непригоден для жизни. Я знаю одного человека, который взял сертификат, сейчас он ищет квартиру. Настроение у сельчан сейчас все-таки получше, есть хотя бы где перезимовать», – рассказала староста деревни.

А из татарской усадьбы, построенной для Прииртышского Сабантуя, в Ашеванах сделают музей татарского быта.

Вспоминаются слова Василя Шайхразиева, сказанные им в этом году на форуме татарских религиозных деятелей. «В прошлом году горели, в этом году тонем», — сказал он, напомнив о том, что в мае 2023 года в Курганской области пожар уничтожил старинное татарское село Юлдус. Таким образом, второй год подряд Татарстан и татары всего мира помогают соплеменникам, пострадавшим от стихии. Конечно, такое единство радует, но пусть беда не повторится.

Гелюза Ибрагимова, «Интертат», перевод с татарского