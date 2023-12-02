«Было очень страшно»: две женщины из Арска сопроводили гуманитарную помощь в зону СВО

В каждом районе Татарстана есть центры сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Там плетут маскировочные сети, вяжут теплые носки, готовят домашнюю лапшу, собирают денежные средства на закупку медикаментов. А вот работники Дома культуры села Ташкичу Арского района решили сами отвезти гуманитарную помощь ее адресатам.

Заведующая Домом культуры села Ташкичу Гульфия Магсумова и худрук ДК, руководитель народного фольклорного коллектива «Өммегөлсем» Танзиля Валиева побывали в Донецке, Луганске и Лисичанске вместе с сотрудниками Центра гуманитарной помощи «Ценим жизнь». Танзиля Валиева рассказала «Татар-информу» о том, как это было:

«Как только началась СВО, мы приступили к сбору помощи нашим солдатам. Вместе с женщинами старшего поколения собирались в клубе – плели сетки, вязали носочки. Сети большие, 30 на 6 метров, длиннее, чем весь наш клуб… Собирали одежду, деньги.

Наша подруга из Зеленодольска Люция рассказала о своей поездке в зону СВО вместе с сотрудниками организации “Ценим жизнь”. Мы были поражены ее смелостью и решили, что и нам неплохо было бы самим отвезти нашу помощь. Мы вот ее собираем, а потом столько упреков приходится выслушивать… Якобы наша помощь все равно не дойдет кому надо, новые вещи продадут и всякое в таком духе. Эти слова как тяжкий груз на душе, как будто мы что-то делаем неправильно, как будто виноваты, что ли, перед людьми…» – поделилась заведующая Домом культуры.

Долго не думая, две отважные женщины 54 и 55 лет решили поехать в зону СВО, чтобы своими руками вручить собранную помощь. Раздобыли номер телефона представителя центра гуманитарной помощи Ильнара Зиннатуллина.

«Мы с Гульфией отвезли в центр очередную партию помощи и ехали обратно в село. В пути решили позвонить и все разузнать [по поводу поездки в зону СВО]. Нас выслушали и сказали: “Хорошо, тогда в следующий раз приезжайте”. Но мы решили, что железо нужно ковать, пока горячо, развернулись и поехали обратно в их офис.

В офисе поразились масштабам их деятельности. Они, родненькие, трудятся круглосуточно, нам все показали, не поленились, мы даже попробовали сами кое-что поделать. Ильнар посадил перед собой, долго смотрел на нас, поинтересовался целью такого рвения в зону СВО и спросил: “Вы что, правда хотите поехать? Не боитесь?”

Мы сказали, что хотим своими глазами увидеть, как собранная помощь доходит до наших бойцов. А еще хотелось почитать Коран на той земле», – рассказала Танзиля ханум.

«В дороге все время читали молитвы»

Довольно быстро Гульфия Магсумова и Танзиля Валиева получили известие о скором отправлении. Перед отправкой в зону СВО для женщин провели подготовку, снабдили одеждой и всем необходимым. А сами они попросили разрешить им взять с собой гармонь.

«Поначалу, когда получила известие об отправлении, все тело содрогнулось. Нас подготовили: выдали каски, бронежилеты и прочее, все объяснили, обо всем рассказали, каждый собрал для себя аптечку из необходимых ему препаратов. Я, как человек, проработавший в медицине 35 лет, все это хорошо знаю и понимаю», – говорит Танзиля ханум.

Пятеро мужчин и две женщины выехали в дорогу на двух автомобилях с прицепами. Как рассказывает Танзиля апа, в пути было спокойно, границу преодолели беспрепятственно. Первым пунктом прибытия стал госпиталь в городе Светлодарске ДНР.

«В дороге мы беспрерывно читали молитвы. “Границу проехали на удивление легко и быстро, такого еще не было – наверное, помогли ваши молитвы”, – сказали нам парни. Да, не стали долго держать, быстренько все посчитали и отпустили. Там на каждом шагу КПП, при въездах в населенные пункты стоят солдаты.

До госпиталя добрались около полуночи. Раненых и больных сначала доставляют сюда, здесь их осматривают, оказывают помощь, отмывают, лечат. Людей много, мест не хватает, лежат и на полу. Всю ночь привозили все новых и новых раненых. Оказывается, их возят только по ночам, днем опасно. До утра раненым делают операции.

Мы привезли крупы. Технички тут же достали мультиварки и сварили кашу. Вы бы видели, как они там всему радуются, всех благодарят», – вспоминает Танзиля ханум.

«Там постоянно взрывы и везде блиндажи»

Ночевать женщин отправили на квартиру в сопровождении двух солдат.

«Эти солдаты, родненькие, всю ночь глаз не сомкнули – охраняли нас как зеницу ока. Да и нам было не до сна. Включать свет там запрещено, шторы тонкие, а нам нужно читать молитвы. Мы вдвоем залезли под одеяло, укрылись им, Гульфия читала, а я светила фонарем телефона. В темноте читали намаз. Несмотря на все это, хвала Всевышнему, прочитали все молитвы, которые считали нужным.

Там постоянно слышны взрывы, обстрелы, в темноте все светится, все видно…» – вспоминает Танзиля Валиева.

На следующий день они отправились в санчасть в заброшенное село. Здесь находились люди с легким течением болезни.

«В пути нельзя останавливаться, всегда есть опасность атаки дронов. По дороге блиндажи – не дают забыть, где мы находимся… В этом селе организовали санчасть, больных лечат, ставят капельницы. О нашем приезде их оповестили заранее, так они, родненькие, даже некое подобие сцены соорудили. Мы сыграли на гармони, спели несколько песен. Парни пели с нами, хоть немного развеселились, развеялись.

Чак-чак, который мы привезли, понравился всем. Особенно соскучились по нему наши татарстанские парни. Другие тоже уплетали с удовольствием», – с улыбкой вспоминает она.

Позже женщины побывали еще и в Луганске, Донецке и Лисичанске. Как отметила Танзиля ханум, в некоторых местностях гуманитарную помощь забирали прямо в поле. Часть помощи выделили родильному дому.

«Нет ни воды, ни электричества»

Маршрут, по которому предстояло ездить сотрудникам центра гуманитарной помощи, был согласован и утвержден заранее. На местах их уже ожидали. Отважные ташкичинские женщины провели по одной ночи в Светлодарске и в одном селе, по две ночи в Луганске и Донецке – в общей сложности поездка заняла 10 дней.

Танзиля апа поделилась и своими переживаниями.

«Поначалу было очень страшно. Бронежилеты не снимали всю дорогу. Каску снимали только в машине, оказывается, она такая тяжелая, аж шея затекает. Парни очень хорошо нас охраняли. В дороге успокаивали нас, мол, тут не стреляют. А в конце сказали, что вернулись здоровыми и невредимыми нашими молитвами.

Прошлись по центральной улице Луганска – все красиво, ухоженно. Если не считать звуков обстрелов, в городе как будто нет военных действий. Разрушенные дома, обгоревшие машины встретились только на окраине.

А вот села в разрушенном состоянии. Остановились около рынка за покупками, пообщались с местными. Говорят: “Мы к этому шуму уже привыкли, теперь не страшно. Спасибо русским. Мы начали хорошо жить, пенсии стали получать. Мы очень благодарны”. Узнав, что мы привезли гуманитарную помощь, стали нас благодарить. Они и сами готовы отдать нашим солдатам последнее. У них там нет ни воды, ни электричества», – вспоминает она.

У Гульфии Магсумовой и Танзили Валиевой в зоне СВО нет родных. Все их старания и помощь – по зову души и из желания помочь всем нашим военнослужащим, участвующим в СВО.

«У нас нет родных в зоне СВО, но все наши парни, кто волею судьбы встал на защиту страны, нам дороги как родные. Сердце за них болит. Там солдаты обнимали нас, как родных матерей. Раненые, больные, лежа на полу, гладили нас по ногам… Нам пришлось увидеть солдат с разными ранениями. Слезы на глазах не высыхали все эти дни. А показывать слезы им нельзя! Привезли двух татарских парней, у одного нога разорвана… Он, бедненький, про ногу даже не понимает, все показывает пальцы левой руки, тоже вся кисть раздроблена...

Бойцов из Татарстана много. Видели парней из Альметьевска, Нижнекамска, Дрожжановского, Высокогорского, Зеленодольского районов. Врачи тоже наши: хирург оказался из Казани», – рассказала Танзиля ханум.

Нужно ли говорить, каких сил и переживаний стоило родным отпустить женщин в столь опасную поездку. Мужей у обеих нет, а вот дети в один голос сказали: “Говорить вам "нет" бесполезно, все равно сделаете так, как решили. Может, хоть так ваша душа успокоится…” Гульфию ханум остались ждать двое сыновей и пятеро внуков, а Танзилю ханум – трое детей и четверо внуков.

«Помощь доходит до адресатов»

После такой «командировки» работницы Дома культуры вернулись к сбору помощи с еще большим рвением. Тем более что сейчас они точно знают, в чем нуждаются в зоне СВО:

«Там очень нужны мягкие одеяла. В день привозят несколько детей. Им оказывают первую помощь, а потом отправляют в другие госпитали, укутав в одеяло. По возможности стараются эти одеяла возвращать, но они всегда нужны. Особенно сейчас – госпиталь не отапливается, там очень холодно. Матрасы, постельное белье, подушки – все это сейчас особенно необходимо. А еще туда отправляют валики, чтобы приподнимать ноги. Мягкая, чистая ткань тоже не будет лишней.

Ну и, конечно, очень нужна чистая одежда. Нижнее белье должно быть новым, а вот верхнее – футболки, брюки, трико – может быть и использованным, но обязательно чистым, стиранным. Решили и одежду тоже собирать. После того как распространилась видеозапись Эльмиры, обратившихся стало намного больше.

«Нужна и денежная помощь. На эти средства закупаются медикаменты и инструменты для аптечки “Маруся”. Сейчас мы смело можем сказать людям, что помощь доходит до адресатов, можем показать фотографии, объяснить.

Есть мысль поехать туда еще раз. Лишь бы с работы отпустили. Спасибо директору, администрации, что не были против нашего отсутствия на рабочем месте», – говорит она.

Хотя ташкичинским благотворителям и не отказали в просьбе поехать в зону СВО, Ильнар Зиннатуллин позже признался: «Где-то в глубине души я сомневался, брать ли их в такую опасную дорогу… Сейчас не устаю их благодарить. Они вели себя очень отважно, были терпеливы, осторожны, слушались во всем. Спасибо им за молитвы», – написал он.

«Призываю всех молиться за наших парней, просить милости у Всевышнего, ведь только Он может помочь и спасти», – уверена Танзиля Валиева.

Фотографии из архива Танзили Валиевой

Лейсан Рахматуллина, intertat.tatar; перевод с татарского