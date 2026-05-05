«Было очень голодно»: жительница Казани рассказала, как пережила блокаду Ленинграда

Накануне 9 Мая проживающая в Казани Козета Михайловна Иванова поделилась воспоминаниями об испытаниях, которые выпали на ее долю в годы Великой Отечественной войны. Вместе с семьей она пережила блокаду Ленинграда – в 1942 году, уже после первой, самой суровой блокадной зимы, ее эвакуировали из города.

Война началась, когда девочке было четыре года. Ее отец вскоре пропал без вести на фронте.

«Нас было четверо у мамы… Было очень голодно… Пайки по карточкам были… Когда была бомбежка, мы бежали в бомбоубежище. Долго там сидели, а потом выходили… В 42-м году наш дом разбомбило, нас эвакуировали через Ладожское озеро, вывозили семьями. Очень много людей утонуло. Прямо рядом тонули, кричали», – рассказала жительница Казани.

Дети не погибли от голода благодаря усилиям матери семейства. «Мама сдавала кровь, а солдатам, которые ранены, нельзя было есть, они отдавали пайки. Она нас выкормила пайками этими», – пояснила блокадница.

Вывезенную из блокадного города семью эвакуировали в Краснодарский край, там они поселились в небольшом доме. Но в ходе немецкого наступления лета 1942 года эта территория оказалась занята противником.

Как-то раз в дом, где жила эвакуированная семья, зашли немцы. «Они крали в магазине мешки, а потом зашли к нам. А у меня нога была в гипсе. Я в Ленинграде еще до эвакуации упала со второго этажа и сломала ногу. Он меня схватил, у него был такой ремень с большой бляхой, и начал им бить», – продолжила рассказ Иванова.

По словам собеседницы «Татар-информа», жестокую расправу прекратил другой немец. Видимо, он пожалел ребенка с загипсованной ногой.

Впоследствии Козета Иванова переехала на Чукотку, вышла замуж, а затем вместе с мужем перебралась в Татарстан. В республике она работала медсестрой, ее общий трудовой стаж – 45 лет.

Супруг Козеты Михайловны погиб во время работы на руднике. У них было двое сыновей, но один из них умер. Позднее единственный внук Ивановой погиб во время службы в Чечне.

Сейчас Козете Ивановой 88 лет. Накануне Дня Победы блокадница высказала пожелания молодому поколению. «Желаю, чтобы дети были мужественными, хорошими, добрыми, понимали и помогали пожилым. Молодежь должна знать свою историю, без истории нет будущего», – подчеркнула она.