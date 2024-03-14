«Было интересно подойти и узнать»: в 10 вузах Казани студентам рассказали о выборах

В 10 вузах Казани на протяжении последних трех дней работали информационные стойки, где студентам рассказывали о деталях грядущих выборов Президента России. Корреспондент «Татар-информа» побывал у одного из таких стендов в Казанском государственном медицинском университете.

«Задача таких стендов — информировать студентов о возможности проголосовать на избирательных участках по месту пребывания или жительства. Стойки размещаются в местах общего скопления людей, поэтому учащиеся в любом случае подходят, интересуются. Есть много аспектов избирательного права, которые не всем знакомы, здесь они могут обо всем узнать», — отметил проректор по молодежной политике КГМУ Артур Заляев.

Подобные стенды располагаются в 10 разных вузах Казани, и ежедневно через них проходят порядка 1,5 тыс. студентов, добавил руководитель кампании по информированию студентов РТ в рамках выборов Президента России Иосиф Хархелаури.

«Радует, что студентов интересуют вопросы, связанные с выборами. Они задают разные вопросы, часто интересуются системой „Мобильный избиратель“, потому что многие из них приезжие. Сюрпризом стало то, что среди подходящих много иностранцев, которым тоже интересно, как проходят выборы в России», — поделился он.

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Помимо возможности задать вопросы, студенты могут получить информационный буклет с информацией о кандидатах в Президенты России и получить набор тематических стикеров.

«Здорово, что у нас в университете есть возможность подойти и задать вопросы об избирательной кампании. Мне самому было интересно узнать, какие возможности для голосования есть у нас в республике, также меня очень заинтересовала система электронного голосования, которая будет работать в некоторых регионах нашей страны», – сообщил студент шестого курса КГМУ Иракли Чантурия.

Информационные стойки были установлены в рамках Года молодого избирателя, соглашение о котором было подписано ЦИК РТ и Министерством по делам молодежи республики. В акции принимают участие волонтеры, представители Клуба молодых избирателей и Лига студентов. Их цель — рассказать молодежи, что же такое выборы Президента 2024 года, ответить на вопросы впервые голосующих студентов.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До них допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).