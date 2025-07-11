«Было бы куда ей возвращаться». Губерниев - о Валиевой

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном возвращении фигуристки Камилы Валиевой на профессиональные соревнования.

«Было бы куда ей возвращаться. Сомнений в том, что она вернется, нет никаких. В фигурном катании с допуском идет речь пока только об Олимпиаде, на чемпионаты мира и Европы мы не пролезаем, это надо понимать. Поэтому еще раз повторюсь, что было бы куда Камиле еще возвращаться. Мы пытаемся пролезть, чтобы кто-то поехал в Италию на Олимпиаду, а также и на международные соревнования в сезоне, но пока тенденция такая, что есть лишь небольшой просвет, как в ряде других видов спорта», – передает слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, вчера стало известно, что Валиева включена в пул допинг-тестирования ISU на предстоящий олимпийский сезон 2025/2026.

Камила Валиева получила наиболее строгий вердикт по допинговому делу – четыре года. Россиянка сможет тренироваться уже в октября нынешнего года, а выйти на соревнования — в конце декабря.