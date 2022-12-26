Экс-журналист «Татар-информа»: «ЧМ в Катаре родной для меня»

Несмотря на то что чемпионат мира в Катаре прошел без участия национальной команды нашей страны, без присутствия России он не остался. На турнире работало немало россиян, а одним из них был наш земляк, бывший спортивный журналист «Татар-информа» Тимур Касимов. О работе на ЧМ-2022, о жизни в Катаре и планах на будущее – в интервью «ТИ-Спорт».

«Моя официальная должность – менеджер по организации соревнований»

Фото предоставлено Тимуром Касимовым

Бывший спортивный журналист «Татар-информа» волею судьбы и карьеры оказался в самом сердце чемпионата мира по футболу в Катаре – он работал в Оргкомитете мундиаля. Тимур Касимов накопил большой опыт в области спортивного менеджмента еще в Казани, где успел поработать на Универсиаде-2013 и в Оргкомитете чемпионата мира-2018, который проходил в России. В интервью «ТИ-Спорту» он признался, что намерен продолжить работу в большом футболе.

«Фактически мы находились в самом сердце чемпионата мира»

Тимур, как и когда вы оказались в Катаре?

В Катар я прилетел в ноябре прошлого года. Меня пригласили поработать в Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года менеджером отдела соревнований, как специалиста, который уже имел опыт проведения этого турнира.

До этого вы работали менеджером по организации мундиаля в России в 2018-м году.

Да, когда я работал в Казани, к нам приезжали коллеги из Катара, дабы набраться опыта в проведении турнира. Где-то в начале осени прошлого года со мной вышли на контакт и пригласили под FIFA Arab Cup 2021, который пришел на замену Кубку Конфедераций. Он стал тестовым соревнованием перед чемпионатом мира и прошел в те же сроки, только год назад.

Что входило в ваши обязанности?

Моя официальная должность – менеджер по организации соревнований. Основные обязанности – это предоставление услуг и сервисов для главных клиентских групп чемпионата: футболистов и арбитров. Начиная от подготовки раздевалок для команд и судей, их полного оснащения, встреч делегаций команд и судей на стадионе и заканчивая контролем обеспечения питания игроков и арбитров. Работа, на самом деле, очень интересная, в самой гуще событий. Фактически мы находились в самом сердце турнира.

В Катаре вам приходилось работать на самых современных стадионах мира. Было ли в этом плане какое-то отличие от работы в Казани?

Да, вы правы, семь из восьми катарских стадионов абсолютно новые, кроме стадиона «Халифа Интернешнл», который был построен в 70-х годах прошлого века и был единственным стадионом ЧМ-2022 с легкоатлетической дорожкой, то есть не чисто футбольной ареной. Вместимость шести стадионов – 40 с небольшим тысяч зрителей. Стадион «Аль Бейт» вмещает 60 тысяч, а финальный стадион – «Лусаил» чуть более 88 тысяч.

В чем отличие? Одно из главных, например по сранению с «Казань Ареной» – это то, что все стадионы (кроме как раз таки «Халифы») имеют отдельные входы для команд, которые ведут напрямую в их раздевалки. А чисто функционально работа в Казани не отличалась от работы в Катаре: чемпионат мира есть чемпионат мира. Требования были примерно идентичными. Одно из некоторых изменений – это чипированные мячи. Если раньше их нужно было просто накачивать, то теперь помимо этого в нем нужно было зарядить специальный чип, который считывал касания и передвижения мяча.

«Ноу-хау»: футбольные мячи на зарядке Фото предоставлено Тимуром Касимовым

Если не ошибаюсь, гол Криштиану Роналду в ворота Уругвая был не записан на него как раз благодаря чипу.

Именно так. Тот факт, что он не коснулся мяча, был зафиксирован именно благодаря чипу.

«Российская диаспора была одной из самых больших на турнире в Катаре»

Из России помимо вас кто-то еще приехал работать в Катар на ЧМ-22?

В Оргкомитете-2022 и в других организациях, принимавших участие в подготовке и проведении ЧМ в Катаре, работало очень много россиян. Российская диаспора наряду с бразильцами была одной из самых больших на турнире. Здесь работало больше 300 человек из России. У некоторых, к слову, контракты продолжаются до сих пор, а у кого-то вплоть до весны 2023-го года.

Так понимаю, ваша основная работа происходит до и после матча. Чем занимается менеджер по организации соревнований во время игры? Остается ли время посмотреть ее на трибунах?

Да, основная работа у нас происходит до и после игр – подготовить раздевалки, встретить основные делегации команды и судей, а чуть раньше их на стадион приезжают менеджеры по экипировке, которые готовят раздевалку к приезду команд, вывешивают форму. До приезда кит-менеджеров необходимо полностью подготовить раздевалки, проследить за работой кейтеринга, который обеспечивает команды некоторой едой и горячими напитками (чай-кофе), накрывая стол в специально отведенном месте в раздевалке. Также проконтролировать наличие воды и спортивных изотонических напитков от спонсора в раздевалке.

Обычно команды просят половину воды положить в холодильник, а половину поставить на столе, чтобы она была комнатной температуры. Во время матча же я нахожусь на скамейке 4-го резервного судьи, которая расположена посередине между двумя скамейками команд. Я помогаю матч-директору в соблюдении порядка игры, наблюдаю за различными тонкостями и всегда нахожусь на радио связи со своими помощниками по отделу и волонтерами, а также с коллегами из других функций в случае каких-либо экстренных моментов.

С коллегами по работе на стадионе «Аль Тумама» Фото предоставлено Тимуром Касимовым

После игры обычно проигравшая команда уезжает со стадиона первой. Нужно быть на связи с представителями обеих сборных и судей. Обсудить, нужна ли какая-либо помощь. Например, редко, но бывает, что кто-то из игроков или тренерского персонала может забыть свои вещи в раздевалке. Или такой момент: кто-то из игроков долго остается на процедуре допинг-контроля и нужно проконтролировать с коллегами из «Транспорта» наличие отдельного автомобиля для этого игрока, если команда не будет его ждать. Такие мелкие, незаметные для болельщиков моменты, но очень важные для нормального проведения самого чемпионата.

Кстати, после проведения последнего матча на своем стадионе 10 декабря (Марокко – Португалия – 1:0) меня привлекли к организации турнира «Легенды ФИФА», в котором принимали участие большинство бывших звезд мирового футбола 90-х и начала 2000-х годов. Игры проходили два дня на главной арене теннисного комплекса «Халифа» в Дохе, который был специально переоборудован для этого мероприятия под мини-футбольную площадку с бортами.

Восемь команд были разбиты на две группы, победители которых сразу вышли в финал. Решающий матч судил Пьер-Луиджи Коллина, а приз победителям вручал президент ФИФА Джанни Инфантино. Чемпионом, кстати, стала сборная Южной Америки, возглавляемая бразильцем Роберто Карлосом.

Помимо основной работы вы наверняка посещали матчи мундиаля в качестве болельщика. Какие запомнились больше всего?

Да, в общей сложности я посетил около десяти игр как зритель, ну или чуть меньше, думаю, игр восемь. В двух из них, кстати, приняли участие мои дочери: младшая, Регина, выводила бразильца Ришарлисона в игре 1/8 финала с Южной Кореей, а старшая, Аделия, выносила флаг с лозунгом ФИФА также в матче первого раунда плей-офф Марокко – Испания.

Также был на обоих полуфиналах и финале. Вообще посетил шесть стадионов из восьми. Не был на «Халифе», где прошел матч за 3-е место. Но на этом стадионе я работал в марте этого года, когда мы проводили там финал Кубка эмира-2022 – знаковое событие для местного футбольного сообщества, ведь главный приз там вручает победителям эмир Катара. Также не получилось побывать на играх на стадионе «Ахмат бин Али», но я тоже работал там ранее – на FIFA Arab Cup.

«В двух из матчей чемпионата мира, кстати, приняли участие мои дочери» (одна из них на фото справа) Фото предоставлено Тимуром Касимовым

«Когда в финале Франция сравняла счет, некоторые аргентинцы плакали, у них был шок»

В плане зрелищности какая игра запомнилась вам больше всего?

Я думаю, финал Аргентина – Франция. Хотя поначалу он показался мне немного скучным, аргентинцы повели со счетом 2:0 и не чувствовалось интриги финала. Но во втором тайме Киллиан Мбаппе перевернул игру с ног на голову. Мне кажется, это был один из лучших финалов в истории чемпионатов мира. Посудите сами – камбэк французов с 0:2. Потом обе команды умудрились обменяться забитыми голами в дополнительное время – 3:3, а на последних секундах второго доптайма французы имели 100-процентный шанс забить четвертый мяч и стать чемпионами мира во второй раз подряд. Но в итоге все решилось в серии пенальти, которые аргентинцы пробили заметно уверенее.

За кого болели в финале и по ходу всего турнира?

– Это очень сложный вопрос. В начале турнира я думал, что выиграет Бразилия. А вообще изначально симпатизировал Франции. С их представителями у меня сложились очень дружеские отношения. Французы, равно как и представители других сборных, приезжали с инспекционными визитами на стадион «Аль Тумама», где я работал. Они вспомнили меня, а я их по ЧМ-2018, ведь они играли в Казани два матча и оба выиграли – с Австралией на групповой стадии (2:1) и с Аргентиной (4:3) в 1/8 финала. В итоге на этом ЧМ сыграли на «Аль Тумаме» матч 1/8 финала против Польши (3:1) и реально стали считать меня чуть ли не своим негласным талисманом. Ведь их путь к золоту ЧМ-2018 также начался с победы в Казани, где я работал.

Были у меня симпатии и к Аргентине, или, скорее, я, наверное, как и многие, хотел, чтобы Месси завершил свои выступления на чемпионатах мира победой в этом турнире. В итоге, когда в финале встретились Франция и Аргентина, я просто желал красивого и зрелищного футбола. Что в итоге и произошло.

Болельщики какой команды вас впечатлили больше всего?

Я не видел болельщиков всех сборных, но из тех, что наблюдал на матчах на своем стадионе и как зритель на других аренах, больше других запомнились марокканцы из-за того, что они очень яростно поддерживали свою команду. Они действительно были для своей сборной 12-м игроком и серьезно влияли на игру.

«Больше других запомнились болельщики сборной Марокко» Фото предоставлено Тимуром Касимовым

Но мы на «Аль Тумаме» от них, честно говоря, даже устали: да, атмосфера прикольная, но большинство из них вели себя очень агрессивно и некультурно. Так, еще запомнились аргентинцы и бразильцы. Не так много, как южноамериканцев, было сербов и хорватов, но они болели очень дружно и слаженно.

Интересно, что южноамериканские страны, как правило, не самые богатые, но именно оттуда приезжает больше всего болельщиков. Как и почему?

Я думаю, дело в том, что в Южной Америке страны болеют футболом, для них это определенный культ. Например, когда в финале Франция сравняла счет, некоторые аргентинцы, которых на стадионе было процентов 80, реально плакали, у них был эмоциональный шок. А поскольку в той же Аргентине и Бразилии футбол – самая популярная игра, а их сборные регулярно претендуют на чемпионство, то, думаю, не составит проблем для нескольких десятков тысяч человек приехать на чемпионат мира, который проходит даже на другом континенте.

Встречали ли болельщиков из России, которые, возможно, болели за ту же Сербию?

Россиян я видел, но как-то не приходилось с ними общаться. На трибунах я просто смотрел футбол и не искал специально российских болельщиков, но несколько флагов видел. Также смотрел некоторые видеоблоги российских журналистов, и по этим материалам было видно, что болельщиков из России в Катаре было достаточно.

«Думаю, что чемпионат в России был душевнее. Но и чемпионат в Катаре – родной для меня»

С алкоголем в Катаре действительно все так строго или это все домыслы и слухи?

Изначально планировалось, что алкогольное пиво на трибунах будет, а потом все это убрали, оставив лишь безалкогольное. Но при этом алкоголь был, но только в ВИПе, в скайбоксах и в зонах гостеприимства. Но больше всего алкоголя на квадратный метр было в чемпионской раздевалке после финального матча.

После ЧМ прошло уже несколько дней. Как изменился Катар, опустел?

Да, видно, что приезжих стало намного меньше, болельщики в основном уже все уехали. Стало меньше пробок, и страна потихоньку возвращается к своему спокойному, неторопливому ритму жизни. Даже как-то немного грустно от того, что все, к чему так долго готовились, уже прошло.

Чемпионская раздевалка сборной Аргентины Фото предоставлено Тимуром Касимовым

А как в Катаре отреагировали на выступление их сборной? Они готовились 12 лет, и случился такой провал.

На самом деле катарцы и не ждали от команды высоких результатов от сборной. Местные, с которыми я общался перед стартом ЧМ, говорили, что если их сборная хотя бы выйдет из группы, это уже будет праздник. Они понимали, что они самые слабые в своей группе, и по итогу они не набрали ни одного очка и забили всего один гол. Но при этом сборная Катара – это, на самом деле, не слабая команда, они являются действующими чемпионами Азии по футболу. В финале последнего розыгрыша они обыграли Японию. Но в итоге, к разочарованию самих катарцев, их сборная первой из всех 32 команд турнира потеряла шансы на выход из группы на домашнем для них чемпионате мира.

Вы были на двух чемпионатах. Без предвзятости – какой из них был организован лучше и какой был лучше в целом?

Думаю, что чемпионат в России был душевнее. Но и чемпионат в Катаре – родной для меня. И думаю, что самая главная фишка тут в том, что он прошел не просто в одной небольшой стране, а по сути в одном городе – Дохе, где живут около 95% населения всего Катара. Лишь один стадион – «Аль Бейт» расположен не в самой Дохе, а километрах в сорока от ее центра, рядом с небольшим городком Аль-Хор.

А вообще любой чемпионат делают сами болельщики. В Катаре они также «зажигали», также веселились и танцевали в метро и около стадионов, создавали атмосферу большого футбольного праздника. То есть было примерно то же самое, что в России, но, возможно, фанатам не хватало алкоголя.

Я даже встретил известного бразильского болельщика Томера Савойя, и он в очередной раз признался в любви к России, сказал, что «хочет забухать в Ростове», и пожаловался мне, что в Катаре трудно найти пиво и оно тут очень дорогое.

«В Катаре фанаты также «зажигали», веселились и танцевали в метро и около стадионов, создавая атмосферу большого футбольного праздника» Фото предоставлено Тимуром Касимовым

«Я бы не сказал, что катарцы – фанатичные верующие. Для них религия – это образ жизни, который заложен в крови»

Планируете ли остаться в Катаре или уже метите на ЧМ-2026 в Северной Америке?

Попасть на еще один мундиаль было бы, конечно, очень круто. Тем более что у меня сейчас есть неплохое резюме – я единственный спортивный менеджер от местных оргкомитетов последних лет, который работал на двух ЧМ подряд на одной и той же должности. Что касается планов, то пока я, наверное, хотел бы остаться здесь. Возможно, что в ближайшее время может решиться вопрос о продлении моего контракта на пару месяцев, чтобы помогать делать финальный отчет по функции «Организация соревнований». Потом неплохо было бы провести еще и Кубок Азии по футболу, который должен пройти в Катаре в начале 2024-го года. Но как в итоге все сложится, поживем – увидим...

Вы сказали, что после отъезда болельщиков Катар стал более тихим. А насколько это безопасная страна?

Насколько я знаю, в рейтинге безопасности Катар входит минимум в тройку-пятерку стран мира. Всего в этом государстве проживает менее трех миллионов человек. При этом Катар – это страна экспатов. Коренных жителей здесь по разных оценкам – тысяч 300-500, остальные – приезжая рабочая сила и специалисты. Тут очень много камер, люди очень дисциплинированны. Большие штрафы за превышение скорости (минимум 500 риалов – около 10 тыс. рублей по нынешнему курсу) и проезд на красный свет (6000 риалов, то есть около 120 тыс. рублей), а также за оставление мусора в неположенном месте.

В общем, люди приучены к дисциплине, возможно, и религиозность также влияет на дисциплинированность. Так что тут не редкость, что двери домов и машин не закрываются на ключ и даже доставщики еды, которые ездят на мотоциклах, нередко оставляют свои смартфоны на транспортном средстве.

Как живется в Катаре вашей семье?

В Катаре мы живем уже ровно год. Жена работает удаленно на Казань, а дети учатся в местной международной школе на английском языке. Им здесь нравится, завели друзей. Из-за уровня английского им, конечно, сложно, но прогресс в языке есть, особенно у старшей дочери. Дети очень довольны тем, что у них есть опыт обучения в такой школе, которая оснащена всей современной инфраструктурой, включая футбольное поле, бассейн, большой универсальный спортзал с посадочными местами. В целом жить в Катаре дорого, но и зарплаты тут у приезжих специалистов неплохие.

«Жизнь в Катаре своеобразная, но приятная и довольно умеренная» Фото предоставлено Тимуром Касимовым

Каково жить в такой жаркой стране, как Катар, где летом температура может доходить до 50 градусов?

Сейчас зима, и по местным меркам это достаточно холодно. Температура комфортная, в районе 24-26 градусов, но ближе к Новому году и в январе будет прохладнее. Примечательно, что катарцы все любят очень сильно охлаждать: начиная от торговых центров и заканчивая стадионами, где было даже довольно прохладно.

Влияют ли на вашу жизнь религиозные моменты? И есть ли какие-либо трудности?

Нет, никаких проблем нет. Я бы не сказал, что катарцы – фанатичные верующие. Они религиозны, но такое ощущение, что для них религия – это образ жизни, который заложен в крови. Для них это обычное дело. Что касается других аспектов, то, например, в государственные учреждения нельзя заходить в шортах. А вообще никаких трудностей, связанных с религиозностью катарцев, я не вижу. К примеру, у нас, русскоязычных сотрудников, есть несколько чатов, в том числе по интересам. В одном из них, спортивном, мы списываемся и идем играть в пляжный волейбол у себя на районе – на пляже в плавках или шортах. И никаких запретов в этом плане тут нет. Жизнь здесь своеобразная, но приятная и довольно умеренная.

Касимов Тимур Фаритович родился 27 июля 1978 г.

2000–2003: работал в ТК «СТС-Казань» (корреспондент, ведущий новостей спорта)

2003–2006: газета «Восточный экспресс» (спортивный корреспондент)

2006–2009: журнал «ЧЕМПИОН-Казань» (издатель, главный редактор)

2009–2010: интернет-газета «Бизнес-Онлайн» (спортивный корреспондент)

2010–2017: АНО «Дирекция спортивных проектов» (главный специалист, начальник отдела)

2017–2018: АНО «Россия-2018» (менеджер по организации соревнований)

2019–2020: Поволжская академия спорта (начальник отдела маркетинга)

2020–2021: ИА «Татар-информ» (редактор отдела спорта)

Азат Кашапов