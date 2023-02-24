Юная спортсменка, выжившая после удара током в 27 тысяч вольт: «Было больно, что я живу»

Наталья Крайнова – студентка Казанского училища олимпийского резерва, профессионально занимается легкой атлетикой

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обычная тренировка закончилась трагедией

Наталья Крайнова – студентка Казанского училища олимпийского резерва, профессионально занимается легкой атлетикой.

Наташа выросла в небольшом городе в Кировской области. Когда-то решила начать бегать – так, за компанию. Но прибегала к финишу быстрее мальчиков. На одних соревнованиях Наташу заметил тренер из Казани и предложил тренироваться в другом регионе и выступать за республику.

Девочка приняла предложение и переехала в Казань.

Самым большим своим достижением Наташа считает бронзу на первенстве России.

Но все изменил один дождливый апрельский день в 2021 году. По правилам Казанского училища олимпийского резерва спортсмены должны тренироваться два раза в день.

«Мы вышли утром на пробежку, но вышли позднее, чем обычно. И побежали в лес, именно там мы бегаем кросс», – объяснила «Татар-информу» девушка.

Наташа с подругой добежали до железнодорожных путей вблизи Горьковского шоссе. Обычно спортсменки ждали, пока поезд проедет, и переходили пути, но в этот раз состав стоял.

«Не знаю, почему я так подумала, но мне пришла идея в голову, что можно просто перелезть. Там были ступеньки, то есть не надо было перелезать через вагон, а просто пройти по маленьким ступенькам и через узкую дорожку сверху вагона», ­­­­– рассказала Наташа.

Наташа предложила подруге поступить именно так, и, к ее удивлению, подруга Лера с довольно критическим и осторожным взглядом на жизнь сразу же согласилась.

Наташа с подругой добежали до железнодорожных путей вблизи Горьковского шоссе. Обычно спортсменки ждали, пока поезд проедет, и переходили пути, но в этот раз состав стоял Фото: © «Татар-информ»

«Я полезла первая, остановилась на этой лесенке. За мной полезла Лера, она быстро перелезла, потому что она боится всего этого. И побежала дальше, а я остановилась там. Дальше произошел громкий взрыв», – вспомнила Наташа.

Лера обернулась на громкий звук. Она увидела, как ее подругу подкинуло вверх на несколько метров и с этой высоты она рухнула под поезд.

Лера вспоминает, что глаза у Наташи были открыты, взгляд был направлен в ее сторону.

Подруга нашей героини не поняла, что произошло, звала на помощь, кричала ее имя, пыталась понять, жива ли она.

Телефонов у спортсменок с собой не было. Лера сломя голову побежала на дорогу, остановила первую попавшуюся машину и попросила помощи. В этой машине были два молодых человека, Лера им объяснила, что произошло. Они вызвали скорую и МЧС.

Пока Лера была у Горьковского шоссе, состав, под которым лежала Наташа, тронулся.

«Я до сих пор в это не верю. Мне Лера рассказывала, но я поверить не могу. Только после того, как поезд проехал, ко мне подошли. Я очень удачно упала, меня состав совсем не задел», – рассказала Наташа.

Динар Давлиев: «Электротравмы, которые получила Наташа, повредили внутренние органы из-за высокотемпературной реакции, которая вызвала большие ожоги, но сердце задето не было» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Через тело Наташи прошло 27 тысяч вольт

Девушку поразил электрический разряд. Через ее тело прошло 27 тысяч вольт.

Приехавшая скорая повезла Наташу в Республиканскую клиническую больницу. У девушки было повреждено 70% поверхности кожи.

«Любые электротравмы являются жизнеугрожающими состояниями для пациентов, потому что образуется петля с местами входа и выхода тока. Если петля проходит через сердце, происходит нарушение ритма, оно может привести к летальному исходу. Электротравмы, которые получила Наташа, повредили внутренние органы из-за высокотемпературной реакции, которая вызвала большие ожоги, но сердце задето не было», – рассказал «Татар-информу» хирург ожогового отделения РКБ Динар Давлиев.

Ожоговые хирурги называют такие травмы железнодорожными. Вокруг проводов образуется электромагнитное поле, разность потенциалов в котором может вызвать электрический разряд, способный убить человека. Даже если он находится в метре от источника тока – от проводов. Сыграла плохую шутку и дождливая погода, влажный воздух – хороший проводник, расстояние, на котором может произойти поражение током, увеличивается.

К врачам девушка попала с тяжелейшими комбинированными травмами. Не только из-за воздействия электрического тока, но и из-за последствий падения. Поначалу медики удивились, что Наташу привезли к ним, а не в ДРКБ. Девушка на вид была хрупкой и маленькой, к тому моменту ей уже исполнилось восемнадцать.

Ей сделали КТ, УЗИ и другие обследования.

Александр Алыпов: «На обследовании мы увидели косвенные признаки неблагополучия брюшной полости. Был свободный газ в брюшной полости, свободная жидкость» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Такие операции проводим один раз в два-три года»

Первые, к кому она попала на операцию, были абдоминальные хирурги. У Наташи были разрывы внутренних органов: поджелудочной железы, печени, двенадцатиперстной кишки. На тот момент прогнозы никто не делал, медики боролись за ее жизнь.

Врач хирургического отделения №1 РКБ Александр Алыпов рассказал, что повреждение двенадцатиперстной кишки – крайне редкая патология. В клинику с такими травмами обращаются один раз в два-три года. А таких травм в сочетании с ударом током на памяти хирурга не было никогда.

«Это достаточно редкая, малоизученная область хирургии. Стандартов оказания помощи нет. На обследовании мы увидели косвенные признаки неблагополучия брюшной полости. Был свободный газ в брюшной полости, свободная жидкость», – рассказал врач.

Абдоминальные хирурги выполнили крупную полостную операцию, длилась она около полутора часов.

Пришла в сознание Наташа через три дня после случившегося, 4 апреля. Все это время девушка была под сильными обезболивающими Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мама, со мной все хорошо»

Пришла в сознание Наташа через три дня после случившегося, 4 апреля. Все это время девушка была под сильными обезболивающими.

«Передо мной стоял врач, заведующий отделением, в зеленом костюме, он мне протягивал телефон, я помню. Он говорил, что на связи мама и нужно ей какие-то слова сказать. Мама у меня с ума сходила, ведь ее ребенок был в таком состоянии. Я взяла телефон и смогла сказать пару слов: “Мама, со мной все хорошо”», – рассказала Наташа.

Короткая фраза далась девушке с трудом, она произносила слова через силу и боль.

Мать девушки узнала о случившемся от ее классного руководителя и сразу же приехала в Казань из Кировской области.

После того как операцию на внутренних органах выполнили, Наташа поступила в ожоговое отделение. Здесь ей предстоял долгий путь по восстановлению кожи.

Динар Давлиев признался – девушке повезло, что на ней была специальная одежда для тренировок. Во время разряда она вспыхнула и тут же истлела, не прилипла к телу. Если бы она была одета в хлопчатобумажную одежду, ожоги были бы гораздо серьезнее, подчеркнул доктор.

«Из-за ожогов мне делали операцию. Удаляли обгоревшую кожу, меня вводили полностью в наркоз, потому что это была ужасная боль», – вспомнила Наташа.

Но кожу девушке не пересаживали. Врачи сказали, что организм молодой, к тому же закаленный профессиональным спортом, должен справиться и кожа регенерируется сама.

«Воздействие термического фактора было не длительно. Если бы долго на ней горели вещи, все было бы намного хуже. Большинство электротравм на железной дороге в моей практике получали молодые люди, ни одного раза не было, чтобы пожилой человек на поезд залез», – отметил ожоговый хирург.

«Две операции я помню – это были локальные вмешательства под местным наркозом в брюшной полости. Помню, лежу на кушетке, мне сделали укол в живот, я все вижу, что-то чувствую, но не боль» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я чувствовала, что меня зашивают, разрезают, было очень страшно»

Первые операции Наталья не помнит, была без сознания.

«Спустя три недели у нее было позднее осложнение – образовалась посттравматическая киста поджелудочной железы. Здесь уже работали малоинвазивным методом», – рассказал Алыпов.

А это вмешательство девушка запомнила.

«Две операции я помню – это были локальные вмешательства под местным наркозом в брюшной полости. Помню, лежу на кушетке, мне сделали укол в живот, я все вижу, что-то чувствую, но не боль. Я чувствовала, что меня зашивают, разрезают. Было очень страшно», – рассказала она.

Александр Алыпов подчеркнул, что бригада скорой помощи очень быстро доставила Наташу в РКБ, и после операций все довольно быстро зажило – сыграло роль, что Наташа молодая спортсменка.

Первой победой в стенах больницы для Наташи стал момент, когда она смогла самостоятельно встать с кровати Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мне было больно, что я живу»

Самыми тяжелыми для Наташи были первые дни апреля.

«Я просто лежу, и мне больно, что я живу. И просто нужно было бороться и терпеть», – вспомнила она.

Но девушка верила в лучшее, говорила себе, что все это закончится, боль временна, ее надо перетерпеть. Наташа послушно выполняла все рекомендации врачей. Первое время ее кормили через зонд, но довольно быстро она начала питаться самостоятельно, несмотря на боль.

Для абдоминальных хирургов, которые латали внутренние органы девушки, это был хороший показатель – значит, все прошло так, как нужно.

Но даже в самые тяжелые моменты Наташа не испытывала жалости к себе. Переживала лишь за маму. Ведь она ничем помочь дочери не могла, хотя и очень хотела.

«В тот момент у меня были лишь мысли о том, чтобы выжить и выйти из больницы. На какие-либо планы дальше я не распылялась. Я даже не могла об этом думать. Когда у человека много здоровья, он думает: “Мне то надо, мне это надо. Мне сходить туда хочется, поехать вот сюда”. Много амбиций и много желаний. А когда ты болен, тебе нужно просто здоровье. Я тогда тоже хотела просто быть здоровой», – вспомнила девушка.

Первой победой в стенах больницы для Наташи стал момент, когда она смогла самостоятельно встать с кровати.

«Мне врачи запрещали, говорили: “Лучше не надо, лучше подожди”. Но внутри меня живет спортсмен, борец. Меня это мотивировало. Я не могла лежать. Мне надо было встать и доказать, что я справлюсь, я смогу», – рассказала она.

Первые шаги девушке дались нелегко, но Наташа доказала себе, что может. Девушка видела, что медики испытывали большую гордость за нее и ее успехи.

Динар Давлиев рассказал, что самый глубокий ожог у Наташи был на стопе. И когда он начал заживать, а девушка смогла сделать пару шагов – это была победа и для ожогового отделения.

Наташа находилась в РКБ два месяца, все это время мама была с ней Фото: © Михаил Захаров / «Татар-игформ»

16-я в мире выжившая после такого разряда

Наташа находилась в РКБ два месяца, все это время мама была с ней.

Девушка училась заново есть, двигаться, ходить. Врачи неоднократно говорили, что Наташа родилась в рубашке. Девушка слышала, как медики говорили, что ее быстрое восстановление – это чудо.

«Я шестнадцатый во всем мире человек, который выжил после удара в 27 тысяч вольт», – рассказала девушка.

Врачи в один голос твердят, что такое быстрое восстановление после тяжелейших травм – нонсенс. В РКБ уверены: девушке помог выбраться ее характер победителя, ведь спорт – это в первую очередь борьба с самим собой.

«Не верила, что в отражении – я»

На восстановление у девушки ушел год.

«Не верила, что в отражении – я. Я смотрела на себя в зеркало пустыми глазами и ничего не чувствовала. Мне было тяжело на себя смотреть. Первое время даже врачи мне зеркало не давали, боялись, что мне станет хуже от того, что я увижу», – рассказала она.

Девочка держала связь только с самыми близкими через сотовый мамы. Когда Наташе привезли в больницу ее телефон, она не смогла вспомнить свой пароль. Много раз вводила разные комбинации, но они были неверны. Телефон заблокировался, и его сдали в ремонт для взлома системы.

Девочка держала связь только с самыми близкими через сотовый мамы. Когда Наташе привезли в больницу ее телефон, она не смогла вспомнить свой пароль Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Удивительно то, что потом я вспомнила пароль. Взяла телефон и мышечной памятью его набрала, даже не думая», – поделилась девушка.

Подруга Наташи Лера, с которой они были в тот день, поддерживала ее на протяжении всего лечения. Помогали и тренер, и родственники, и одногруппники. Все они звонили маме и самой Наташе, справлялись о ее состоянии.

«Я по возможности пыталась выходить на связь», – рассказала она.

Только спустя год после случившегося девушка смогла посмотреть в зеркало и узнать в отражении ту Наташу, которой она была всегда. Она набирала потерянные 10 килограммов веса, лечила прожженные волосы, научилась любить себя со своими небольшими шрамами на лице и теле.

«Они теперь часть меня», – говорит Наташа.

После выписки прожила год за два

Когда врачи сказали девушке, что спорт для нее закрыт, долго плакала, призналась она «Татар-информу». Но Наташа знает примеры того, как, вопреки словам врачей, спортсмены даже после тяжелейших травм возвращались в спорт.

«Любовь к спорту осталась, пока не планирую возвращаться в большой профессиональный спорт. Но продолжаю заниматься любительским. Я езжу в атлетический манеж и бегаю кроссики, занимаюсь», – рассказала Наталья.

Случившееся наложило отпечаток на восприятие жизни. Как только восстановилась, Наташа начала жить в полную силу и все время боялась что-то не успеть.

«Я прожила один год за два. Я записалась на танцы, на вокал, начала работать в фотостудии, у меня не было свободного времени. Я жила в моменте и постоянно что-то делала. Мне казалось, что жизнь очень короткая и надо брать все и использовать каждую минуту», – отметила она.

Мама в течение этого года поддерживала дочь во всех начинаниях, лишь просила, чтобы нагрузки были адекватными. Наташа призналась, что уже успокоилась, больше ни за чем не гонится, просто живет в удовольствие.

«Борьба за жизнь перевесила золотую медаль Олимпиады»

«Мы с подругами – Лерой, которая была со мной в тот день, и с еще одной подругой – 1 апреля 2022 года пошли на то самое место. Я хотела отпустить эту ситуацию, мы пришли туда, и в эту секунду проехал поезд. В этот момент я заревела, прожила тот момент», – рассказала она.

«Я хотела отпустить эту ситуацию, мы пришли туда, и в эту секунду проехал поезд. В этот момент я заревела, прожила тот момент» Фото: © «Татар-информ»

Девочки сделали Наташе сюрприз – подарили торт, символично украшенный желтой молнией. Теперь девушка планирует каждый год проводить этот день – 1 апреля – по-особенному.

Сейчас со здоровьем Наташи все хорошо, последнее обследование показало, что все ее органы работают как часы. В планах у девушки окончить училище олимпийского резерва и поступить в университет. В будущем девушка мечтает построить крепкую большую семью, родить детей и просто быть счастливой.

«Борьба за жизнь перевесила золотую медаль Олимпийских игр», – призналась Наташа.