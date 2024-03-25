«Были, есть и остаемся городом-донором»: в бюджет РФ из Челнов поступило 123 млрд налогов

Фото: Управление инфорполитики и связям с общественностью Набережных Челнов

В консолидированный бюджет Российской Федерации от Набережных Челнов поступило 123 млрд рублей, что на 18% или на 19 млрд рублей больше уровня прошлого года. Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник ИФНС России по автограду Диана Сагетдинова.

Докладчица отметила, что в федеральный бюджет поступило 81 млрд рублей, рост составил 6,6 млрд рублей (+9%). В республиканский бюджет мобилизовано 35 млрд рублей (+48% или на 11 млрд рублей больше), а в городской бюджет — 7,6 млрд рублей (+23% или на 1,4 млрд рублей больше).

«Что касается поступлений имущественных налогов физических лиц в консолидированный бюджет Республики Татарстан, то они составили 1 млрд 147 млн рублей, с ростом на 6%, что на 68 млн рублей больше, чем в 2022 году», — сообщила Сагетдинова.

Плановые назначение в городской бюджет выполнены на 118 %.

Мэр города Наиль Магдеев высоко оценил работу налоговой инспекции и поблагодарил за службу.

«Мы понимаем, что без налогов нет муниципалитета, как составной части государства, нет субъекта Российской Федерации. Были, есть и остаемся городом-донором», — прокомментировал ситуацию Магдеев.