«Была профессионалом своего дела»: Татарстан прощается с Нурией Валеевой

В Альметьевске сегодня пройдут похороны известного в Татарстане журналиста, экс-руководителя пресс-службы ПАО «Татнефть» Нурии Валеевой. Соболезнования по случаю ее кончины выразили представители власти и медиасообщества республики.

По словам руководителя пресс-службы Президент РТ Лилии Галимовой, Нурия Валеева была ориентиром для многих сотрудников медиаотрасли.

«В ней удивительным образом сочетались строгость, чего требует работа в компании мирового уровня, и душевность. Она с заботой встречала каждого коллегу, приезжающего в Альметьевск, и была исключительно открыта. Она была сильным лидером и при этом невероятно обаятельной женщиной. Коллектив пресс-службы Президента Республики Татарстан глубоко соболезнует родным и близким Нурии Зуфаровны, желаем им сил пережить такую утрату», – сказала Галимова.

Соболезнование по случаю кончины выразил и коллектив Минцифры Татарстана.

«Тяжело и горестно осознавать, что ушел из жизни такой удивительный человек. Нурия Зуфаровна была профессионалом своего дела и внесла большой вклад в развитие медиапространства Альметьевска. Она была лауреатом региональных и республиканских творческих конкурсов и победителем конкурса “На волне Татарстана” в номинации “Лучший репортер года”», – говорится в сообщении за подписью министра цифрового развития Татарстана.

Коллектив ИА «Татар-информ» присоединяется к соболезнованиям по случаю кончины Нурии Валеевой. Она много лет помогала корреспондентам агентства оперативно получать информацию о работе компании «Татнефть». Мероприятия, которые готовились для СМИ под руководством Нурии Валеевой, всегда отличал высокий уровень организации.