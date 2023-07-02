«Была недолго и исчезла с карты»: Медведев назвал Украину Землей Санникова

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал вчерашнее заявление украинского Президента Владимира Зеленского об условиях для переговоров с Россией и назвал Украину Землей Санникова (остров-призрак, который некоторое время изображался на картах, но на самом деле не существовал).

«Украинская хунта всё время талдычит, что условием переговоров является выход на какие-то их границы 1991 года. Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины. Украина – это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты», – написал он в своем телеграм-канале.

Во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве Зеленский заявил, что Украина будет готова завершить вооруженное противостояние с Россией дипломатическим путем после того, как состоится выход на границы 1991 года.