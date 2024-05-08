Был водителем прославленной «Катюши»: ветеран СВО поделился фронтовой историей деда

Ветеран СВО Руслан Голубь присоединился к акции «Мой герой – моя семья», а также проекту «Наследники Победителей» филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Он рассказал о своем деде, который служили на фронте в Великую Отечественную войну.

«Мой дед до Австрии дошел. У меня всегда возникает чувство гордости, когда я о нем рассказываю. Адаев Исхак Сиразиевич, деревенский мальчишка, который с детства знал, что такое физический труд», – поделился он.





В 18 лет Исхака Адаева призвали на фронт. Юноша был водителем прославленной БМ-13 – «Катюши». По его воспоминаниям, после залпа боевой машины позиция подвергалась шквальному огню со стороны немцев, необходимо было срочно сниматься и менять местоположение. Исхак Сиразиевич прошел долгий боевой путь от Москвы до столицы Австрии – Вены. Награждён орденом Отечественной войны и медалью «За Отвагу».



«Нас, своих внуков, воспитывал с огромным уважением к своему дому, народу, Родине. Наверное, поэтому с 2015 до 2022 года я служил по контракту. Был водителем миномётной батареи. В марте 2022 года нас отправили в ДНР, где мы около месяца стояли под Авдеевкой, а после направили в Запорожскую область. Ни разу в жизни не жалел о своем выборе. Я горжусь! Я Защитник!» - заключил Руслан Голубь.

В Татарстане запущен онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Акция «Мой Герой – моя семья» продлится с 22 апреля по 9 мая. Она является дополнением к «Бессмертному полку».

Татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.

Фото предоставлено филиалом государственного фонда «Защитники Отечества»