«Был серьезный разговор»: Измайлов — о жесте Талалаева с «Рубином»

Фото: fc-baltika.ru

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о последствиях дисквалификации главного тренера Андрея Талалаева, который был отстранен на четыре матча РПЛ за оскорбительный жест, показанный во время игры 5-го тура против «Рубина» (1:1).

Ранее руководство клуба уже осудило поведение наставника.

Отвечая на вопрос «Матч ТВ» о том, как в клубе отреагировали на решение КДК, Измайлов заявил:

«Был серьезный разговор, очень долго разговаривали с Андреем Викторовичем. Думаю, все все усвоили и поняли».

На уточняющий вопрос, можно ли надеяться, что впредь тренер будет вести себя сдержаннее, гендиректор ответил кратко:

«Надеюсь на это».

Также Измайлов подтвердил, что клуб наложил на Талалаева дисциплинарные санкции, ответив утвердительно на соответствующий вопрос.

Напомним, во втором тайме матча с «Рубином» Талалаев демонстративно ударял ладонью по кулаку в сторону трибун. После игры он объяснил, что таким образом показывал руководству «Балтики»: команда не проиграет.

Тем не менее Контрольно-дисциплинарный комитет расценил это как повторное систематическое оскорбительное поведение и дисквалифицировал специалиста на четыре матча, а также оштрафовал на 400 тысяч рублей.