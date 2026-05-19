«Был ранен, но группу вывел»: ветеран СВО из Челнов принял участие в «Забеге памяти»

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

23 ноября 2023 года ветеран специальной военной операции с позывным Ворчун подписал контракт и отправился на передовую вслед за двоюродным братом. Сегодня он вновь вышел в строй – уже в Парке Победы Набережных Челнов, где прошел благотворительный «Забег памяти», посвященный погибшим участникам СВО.

Для самого бойца февраль 2024 года стал вторым днем рождения. Во время выполнения боевой задачи его группа захватила позицию, однако вскоре военнослужащих атаковали дроны.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«В 24 году в феврале мы захватили точку, пытались удержать ее, но были выбиты дронами. Был ранен, но группу свою вывел. Три человека, четыре со мной – живы все остались», – рассказал ветеран.

За этот бой военнослужащий был удостоен медали «За Отвагу».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Вместе с другими ветеранами спецоперации, школьниками, семьями и сотрудниками предприятий он принял участие в «Забеге памяти», который в автограде проводится уже второй год подряд. Всего на старт вышли около 70 человек.

Еще одним участником мероприятия стал ветеран СВО с позывным Муса. На фронт он отправился добровольно в ноябре 2022 года. По словам бойца, особую поддержку ему придавал браслет-оберег, который прислали мать и дочь.

«Первый оберег у меня прослужил почти восемь месяцев, стерся. Потом прислали второй. Благодаря им, благодаря тому, что молились за меня, переживали – из-за этого выжил», – поделился он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Как рассказал организатор забега Марат Галимов, мероприятие посвятили памяти погибших военнослужащих – татарстанцев, участвовавших в специальной военной операции.

Участникам предложили две дистанции – 2300 и 4600 метров. На старт выходили целыми семьями. Челнинцы признавались, что участие в акции для них стало способом поддержать бойцов и сохранить память о погибших героях.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Все средства, собранные во время мероприятия, направят на закупку медикаментов и расходных материалов для изготовления вещей первой необходимости для военнослужащих.

Сейчас, по данным организаторов, более 4,5 тысячи жителей Набережных Челнов продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой