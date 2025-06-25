«Был принят эпохальный закон»: Татьяна Москалькова провела заседание омбудсменов в Казани

25 июня в Казанском государственном энергетическом университете состоялось заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации Приволжского федерального округа. Мероприятие было приурочено к значимой дате – 25-летию создания института Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан. Ключевой фигурой заседания стала Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, которая приняла активное участие в дискуссии.

Основными темами для обсуждения стали «Внесение предложений и изменений в Федеральный закон от 18 марта 2020 №48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»: подведение итогов 5 лет принятия указанного закона» и «Защита прав граждан в местах принудительного содержания».

В работе совета участвовали региональные уполномоченные, представители органов государственной власти, общественных организаций и научного сообщества. Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская активно поддерживала дискуссию на протяжении всего заседания, выступив вместе с Татьяной Москальковой.

По завершении заседания федеральный омбудсмен дала развернутый комментарий, подчеркнув важность института в современных условиях

«В условиях проведения специальной военной операции у общества имеется особый запрос на наш институт Уполномоченного по правам человека. Нужно было оценить роль и место института в сегодняшней современной России, а именно – в какой точке отчета находится и институт, и правовая защита в целом», – отметила Москалькова.

Она также охарактеризовала закон 2020 года как «эпохальный», напомнив о его значении для объединения региональных практик

«Пять лет назад был принят эпохальный закон об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. В Татарстане, в частности, был создан институт уполномоченного по правам человека почти 25 лет назад. За это время был накоплен огромный опыт оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, пострадавшим от неправильных решений органов власти. В 2018 году я попросила у органов государственной власти поддержать разработку этого закона. В 2020 году Президент, подписав этот закон, фактически объединил лучшие наработки по институтам омбудсменов субъектов Российской Федерации», – подчеркнула Москалькова.

Целью заседания, по словам омбудсмена, стала выработка стратегии развития института:

«На этом мероприятии мы, проанализировав этот закон, пытаемся наметить на будущее вектор развития этого важного института правовой защиты на основе глубокого мониторинга, происходящего в субъектах Российской Федерации, тех жалоб, обращений, сигналов, которые получают наши омбудсмены. Сегодня были выработаны рекомендации для органов власти по совершенствованию этих институтов», – уточнила она.

Москалькова выразила надежду на результативное взаимодействие с властями.

«Очень надеемся, что наше взаимодействие с органами государственной власти, с главой республики субъекта Российской Федерации позволит повысить роль, значение правозащиты и, конечно, гарантий прав и свобод человека и гражданина», – заключила Уполномоченный по правам человека в РФ.