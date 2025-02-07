«Был небольшой мандраж» - Никита Лямкин о матче с «Автомобилистом» в свой день рождения

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин поделился эмоциями по окончании матча с «Автомобилистом». Казанцы разгромили екатеринбуржцев со счетом 4:1. Отметим, что хоккеисту вчера исполнилось 29 лет.

«Впечатления от игры в день рождения? Интересно, был небольшой мандраж. Но мы всей командой сыграли неплохо. В каких-то эпизодах ребята выводили меня на бросок. Хотелось забить, был нацелен на ворота», – цитирует Лямкина корреспондент «ТИ-Спорт».

«Ак Барс» продлил вчера свою серию побед до пяти матчей. После 52 матчей казанцы занимают второе место в Восточной конференции с 72 очками.