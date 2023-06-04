Был не менее популярен в народе, чем Ильгам Шакиров: трагическая судьба Тагира Якупова

В 1970-х годах Тагир Якупов был очень популярен в народе, но умер в нищете и забвении

Фото предоставлено Санией Халиуллиной

В 70-х годах Тагир Якупов был не менее популярен в народе, чем Ильгам Шакиров, но, в отличие от последнего, умер в нищете и забвении. Всего полтора десятка лет сияла звезда артиста на небосклоне славы, затем погасла – еще раньше, чем угас он сам. Тагир Якупов умер в возрасте 53 лет. Последние годы жизни провел в материальной нужде, полностью отгородившись от творческой среды и не желая даже казаться тем, кем он был раньше – звездой сцены, любимым певцом сотен тысяч людей. Что заставило его сломиться и отказаться от того, что считал смыслом всей своей жизни, – музыки, исполнения самых близких его душе народных песен? Ответ на этот вопрос мы искали вместе с теми, кто общался с артистом еще при жизни, кому известны печальные события его судьбы.

Тагир Якупов родился в Казани в семье простых рабочих Фатимы и Габдуллы Якуповых. Был пятым – младшим ребенком. Петь начал с малых лет, уже в четвертом классе, заметив сильный и красивый голос Тагира, его пригласили на радиопередачу для детей, где он спел песню Назиба Жиганова на слова Мусы Джалиля «Чишмә җыры». После восьмого класса ушел работать на завод. Узнав, что в государственный ансамбль песни и танца требуются солисты, Тагир прошел конкурс и тут же был принят на работу. Так, в возрасте 18 лет, не имея музыкального образования, одаренный от природы певец ступает на профессиональную стезю артиста.

Узнав, что в государственный ансамбль песни и танца требуются солисты, Тагир прошел конкурс и тут же был принят на работу Фото предоставлено Санией Халиуллиной

В составе ансамбля Тагир Якупов выступал на самых престижных сценах страны. После концерта в Москве в прессе написали, что «несомненно, Тагира Якупова можно назвать соловьем Татарского государственного ансамбля песни и танца». Однако настоящая сценическая жизнь началась у певца после перехода в эстрадный отдел Татарской филармонии. Хотя в тот момент многие считали, что уходить из ансамбля было ошибкой. В какой-то степени они оказались правы – именно в филармонии артист встретил пренебрежение его талантом, непонимание, холодность, откровенное игнорирование его как человека, в конечном счете – бесцеремонное увольнение, после чего талантливый артист буквально остался на улице.

За совсем короткое время певец потерял практически всех своих родных Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Билеты на его концерты раскупались мгновенно

В 1975 году вышла первая пластинка, для которой, как вспоминают его коллеги по творческому цеху, артист записал 15-16 песен всего за одну ночь. Пластинка пользовалась огромной популярностью, расходились очень быстро, поэтому была переиздана несколько раз. Когда группа артистов филармонии давала концерты-солянки, зритель шел именно на Тагира Якупова, битком набивая залы – настолько полюбился молодой певец с потрясающе красивым голосом и умением исполнять народные мелодии так, что у слушающего наворачивались слезы на глаза. Зритель не отпускал певца со сцены, требуя исполнить песни на бис, но по регламенту каждому артисту полагалось петь всего по две песни, независимо от его статуса и популярности.

В эти же годы на семью Тагира Якупова обрушились несчастья одно за другим. Осенью 1978 года умер его старший брат, затем трагически погибла сестра, родители от невыносимого горя ослепли и тоже покинули этот мир – сначала отец, затем, спустя всего семь месяцев, и мама певца. Вскоре умерла и вторая сестра. За совсем короткое время певец потерял практически всех своих родных.

Фото предоставлено Санией Халиуллиной

Эти трагические события не прошли бесследно – все чаще артист начал искать утешение в вине. Вдобавок из-за доброго, мягкого характера вокруг него находились люди, желающие воспользоваться этим, предлагали выпить, расслабиться, не осознавая, что тем самым толкают его в пропасть.

В коллективе филармонии мало кто с пониманием отнесся к невзгодам, выпавшим на долю коллеги. К тому же, как считают близко знавшие ситуацию люди, многие испытывали зависть, глядя на истинную любовь народа к артисту и его огромную популярность. Все это привело к печальному итогу – певец, в 1977 году получивший почетное звание заслуженного артиста ТАССР, в 1982-м был уволен из филармонии. На тот момент ему было всего 36 лет.



Тагир Якупов так и не смог вернуться на сцену. В последние годы жизни добывал себе на жизнь тем, что торговал на улице семечками и сигаретами поштучно. Их с женой Гузель можно было увидеть на их «точке» у школы №80 на пересечении улиц Тукая и Татарстан. Гузель апа пережила мужа всего на полтора года. Сам Тагир Якупов ушел из жизни 2 ноября 1999 года.

«Голос такой печальный – наверное, проживет короткую жизнь…»

Сания Халиуллина выросла в одном дворе с будущим артистом. Она была другом детства Тагира Якупова и близкой подругой его старшей сестры. Вместе они – Сания, Асия, Тагир – учились в казанской школе №12. Спустя годы Сания апа помогала добиться выделения места для могилы певца на кладбище Новой Татарской слободы. Она же сохранила его личные вещи. Так после смерти Тагира Якупова его шкаф, стол, шесть стульев, которые стояли у него в квартире, а также телевизор, утюг, концертные костюмы и даже стакан, в котором он продавал семечки, оказались на даче Сании Халиуллиной, где хранились в течение 13 лет.

Сания Халиуллина сохранила личные вещи Тагира Якупова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Его забыли еще молодым, – говорит Сания апа. – После его смерти я взяла его тюбетейку и пошла в филармонию. Попросила положить эту тюбетейку на витрину как памятную вещь артиста филармонии. Но мне сказали – места там нет, сожалеем. Просто отмахнулись. Когда умерла Гузель апа, родственники хотели выкинуть всю мебель, личные вещи Тагира, но я не дала этого сделать. Так я 13 лет хранила их – от шифоньера до утюга, который он возил с собой на гастроли. Теперь все эти вещи находятся в краеведческом музее в Тюлячах. Там для них выделили угол, экспонатов удалось сохранить много – около 400 вещей, хватило бы на отдельный музей».

Вспоминая школьные годы, она отмечает, что талант Тагира к музыке проявился рано. Любовь к родным напевам в мальчике была настолько сильной, что он пел не переставая, и даже в школе.

«На перемене идет по коридору – поет, он просто не мог остановиться. Мы, девочки, в шутку называли его “дурачок Якуп”, потому что он пел везде и всегда, даже на уроке! Учителя делали замечание его родителям, потому что сын на уроке не слушает материал, а поет! Девочки-одноклассницы сейчас вспоминают, что он не отвечал на уроке, а говорил: “Давайте лучше я вам спою!”



Моя мама, когда звали на родительское собрание, заявляла: “Пойду, если только Тагир будет петь!” А после собрания говорила: “Сколько печали в его голосе, наверное, жизнь будет короткой у него”. И правда, прожил он недолго.

В школе его очень уважали. После этого он пел в Татарском государственном ансамбле песни и танца. Когда он решил перейти на эстрадное отделение филармонии, многие сказали, что “Тагир ошибается, не надо туда уходить”. Наверное, лучше ему было остаться в ансамбле. Когда его уволили с работы в филармонии, они с женой Гузель выживали как могли. Продавали у 80-й школы семечки, сигареты. По какой причине его выгнали из филармонии? Точной причины никто не говорит. Просто уволили.

Дома у них всегда пахло семечками. Они покупали на рынке сырые семечки, сушили, жарили и продавали на улице. Вот так добывали на жизнь. Нет ничего хуже, когда чувствуешь, что никому не нужен… Поэтому, бывало, утешение искали в вине», – вспоминает Сания апа.

Сания была другом детства Тагира Якупова и близкой подругой его старшей сестры. Вместе они учились в казанской школе №12 Фото предоставлено Санией Халиуллиной

«Все знают, кто уничтожил Тагира, но сказать боятся»

Куда только не обращалась Сания апа, пытаясь восстановить несправедливо забытое имя артиста. Уверенная в том, что он заслуживает своего музея и улицы, названной в его честь, в Казани, женщина ходила и в Министерство культуры, и в другие инстанции.

«Куда ни приду, мне говорят: “Он же пил”. А я говорю: “При чем тут это? Он великий талантливый артист, а то, что выпивал, так иногда все выпивают!” Старшая сноха Дания апа рассказывала, что к ним домой приходили Ильгам абый, Альфия апа (Ильгам Шакиров, Альфия Авзалова. – Ред.): “Как-то они пришли, когда им сказали, что Тагира дома нет, подождали его во дворе”.

Все знают, кто уничтожил Тагира, просто сказать боятся. Однажды я пришла в филармонию, передала фотоаппарат Тагира, несколько его личных вещей. Смотрю – на одной стороне стены огромный портрет Ильгама Шакирова, на другой – Альфии Авзаловой. Я задумалась – видимо, никто, кроме них, уже и не заслуживает уважения.

Фото предоставлено Санией Халиуллиной

Есть еще такой факт: в годы работы в филармонии, когда артисты гастролировали, Тагиру платили крохотную зарплату. И это при том, что он делал кассу, народ ходил именно на него! С ним не считались, платили унизительную зарплату при его огромной популярности. Тагир, конечно, в душе был глубоко обижен и в знак протеста даже отказывался выходить на сцену во время концерта. Писательница Гульчачак Галиева сама стала свидетелем такого случая. Концерт артистов филармонии, на афишах – имя Тагира Якупова и в зале, конечно, аншлаг! Ведущий Ильдус Ахметзянов зовет Тагира Якупова на сцену петь. А тот отвечает: “Нет, я не пойду”. Гульчачак апа его спрашивает: “Почему не идешь? Люди же тебя ждут”. “Ведущему нужен не я, а деньги, которые они получат за мое пение”, – говорил он и так и не выходил на сцену. На гастролях именно из-за имени Тагира Якупова на афишах собирали полные залы. На его концертах всегда был аншлаг», – рассказывает Сания апа.

«Соседи рассказывали, что иногда даже трамваи задерживались на остановке, чтобы послушать, как Тагир поет» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Самое большое желание – чтобы улицу в Казани назвали в честь Тагира Якупова»

– После увольнения из филармонии его приглашали петь? – интересуюсь у собеседницы.

– Артисты звали, чтобы на его имени заработать себе денег. Соседка Талия рассказывала: «Говорю ему: “Тагир, и по радио тебя не слышно, и по телевизору не показывают”, и он ответил: “Из филармонии я ушел, теперь вот пою только для своей слепой мамы на кухне”».

Тагир ничего никогда не жалел, всё готов был отдать. Никогда не старался ради себя – всегда хотел, чтобы людям было хорошо.

Окна их квартиры выходили на остановку «Карима Тинчурина», соседи рассказывали, что иногда даже трамваи задерживались на остановке, чтобы послушать, как Тагир поет.

У татар ведь так: когда у человека несчастье, они сочувствуют, помогают. А если поднимешься чуть выше них, тут же становишься для них врагом, зависть одолевает. Судьба Тагира Якупова была именно такой. Он проникал глубоко в душу своими песнями. Послушаешь его песни – будто именно о нем они написаны. Будто о себе пел. В Тюлячах у Тагира была портниха, которая шила для него костюмы. Помню ее слова: «Шить для него костюмы так легко, и нитка не запутывается. А другим не так. От человека зависит».



На остановке Карима Тинчурина было кафе «Волжанка». Видя, как Тагир Якупов заходит в кафе, все девочки вскакивали со своих мест. Кормили его, поили. Он говорил: «Девушки, в знак благодарности спою вам?» Конечно, все были рады и с упоением слушали его пение.

Например, артисты Юнус Сафиуллин, Нуриахмет Сафин вспоминают: «Когда мы ходили в кружок в ДК Ленина, денег на питание обычно не было, Тагир абый покупал перемячи в столовой и кормил нас».

В доме отца Тагира в Тюлячах сейчас живет человек, занимается пчеловодством, приезжает только на лето. Из родных никого в живых нет. Квартира, в которой жил певец, тоже продана.

Фото предоставлено Санией Халиуллиной

Большими усилиями в 2017 году удалось добиться установки мемориальной доски на доме, где жил Тагир Якупов. Вот бы и улицу в Казани назвать его именем! Сколько ни добивалась этого, пока без результата. В родном Тюлячинском районе Тагира почитают, каждый год проводят музыкальный вечер, посвященный его памяти, там есть улица Тагира Якупова, спасибо также за то, что в музее нашлось место для его личных вещей. Но только в самой Казани до сих пор места для Тагира Якупова нет. Если бы в Казани его именем назвали одну из улиц – была бы счастлива, это самое заветное мое желание, – говорит Сания апа.

Габдельфат Сафин установил памятник на могиле Тагира Якупова в 2008 году Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В 2008 году народный артист Татарстана Габдельфат Сафин установил памятник на могиле Тагира Якупова. «Я очень благодарна народному артисту Габдельфату Сафину за это. Также руководителю студии “Аксу”, продюсеру Рустаму Сарварову, который выпустил диск с песнями великого артиста», – сказала Сания Халиуллина.

Журналист Габдулбар Ризванов о последних днях артиста: «Положение у него было тяжелое»

В последние годы Тагир Якупов практически ни с кем не общался, и журналист газеты «Ватаным Татарстан» Габдулбар Ризванов был одним из редких людей, кто навещал артиста. В 1999 году в газете вышла его статья о Тагире Якупове, где журналист рассказал, как сложилась судьба артиста и что живется ему очень нелегко. В статье автор также выразил надежду, что найдутся люди, готовые помочь любимому артисту. Конечно, его надежды не оправдались. К тому моменту 17 лет прошло с тех пор, как артист ушел с профессиональной сцены, и неудивительно, что о нем тогда вспоминали немногие, к тому же это все еще были тяжелые 90-е.

Габдулбар Ризванов: «На его возвращение на сцену нельзя было даже надеяться» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я его не узнал, – говорит Габдулбар абый. – Наверное, не только я, многие не узнали бы. Хотя ему не нравилось, когда его узнают. Если кто-то его останавливал на улице, пытаясь заговорить, спросить, как жизнь, он сурово отвечал: “Что вам от меня надо? Я не тот человек, кого вы знаете”.

В его дверь мы постучались с близким другом, который около десяти лет вместе выступал с ним на концертах. Квартира на первом этаже. Еще на подходе к дому он уже заметил, что мы идем. Постучаться-то мы постучались, но тут было поставлено условие: “С кем ты там пришел? Тебя впущу, а этот пусть уходит”. Довольно долго пришлось объясняться.

И вот чудом дверь все-таки открылась. Вот в тот момент, даже зная, к кому я пришел, я не узнал этого человека. Волосы, брови поредели, лицо обросшее. Борода с сединой. Казалось, что и разговор у нас не получится. Стояли мы какие-то потерянные, не зная, с чего начать. И тут он сам заговорил: “Слушай, а что там с Кустабаевой (Лима Кустабаева, в 1978-1999 годах художественный руководитель ГАПиТ РТ. – Ред.)? Васильеву видно, нет? Это же я ей дал имя Нафиса, говорю: "Ну что ты, из деревни приехала и ходишь с русской фамилией", ну просто в шутку, а она взяла и согласилась и стала Нафиса Василова (народная артистка ТАССР, настоящее имя Анастасия Васильева. – Ред.)”. И вот у него лицо посветлело от улыбки, черты стали напоминать того прежнего Тагира Якупова, и память у него освежилась.

В начале 90-х коммерсанты выпустили на кассете сборники из некоторых его песен. Расчет оказался верным, действительно эти кассеты быстро раскупались. Сам артист тоже вроде остался доволен. “Две тысячи дали, с долгами хоть расплатился”, – сказал он. Песни на кассете, видимо, вызывали у старшего и среднего поколения ностальгические чувства, они вспоминали любимого певца, а уж молодое поколение было очень удивлено, услышав такое великолепное исполнение.

Статья после того посещения квартиры певца вышла в газете в день его 53-летия. До пенсии ему еще было ой как далеко. Стаж профессионального певца тоже был недостаточным для зачисления пенсии. Положение у него было тяжелое. На его возвращение на сцену нельзя было даже надеяться.



В апреле того же года Татарский государственный ансамбль песни и танца отметил свой 60-летний юбилей в Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля, был торжественный концерт. Имя Тагира Якупова там с должным уважением упомянули, даже прошел слух, что он сидит в зале. Нет, в зале его не было.

Во время одной из наших встреч он раскрыл свой “секрет”: “Җырны яратмыйм мин” (буквально – “Я не люблю песню”, в широком смысле – музыку, пение. – Ред.). Меня потрясли эти слова, было очень тяжело такое от него слышать. Это ведь человек, который свою жизнь не мог представить без песни, которому всего 53 года. Его слова мне просто разорвали сердце.

...Совершенно неосознанно в своем материале я написал о нем будто в прошедшем времени (статья была написана в мае, певец умер осенью. – Авт.). Закончил со словами: “Не будем совсем терять надежды: человек – это чудо. Может быть, найдется тот, кто по-настоящему протянет руку помощи, может быть, он сам найдет в себе силу воли и певец, которого вы знаете, которого мы знаем, которого любим мы все, снова вернется на сцену?..”»

Но чуда не случилось. Артист умер в ноябре 1999 года, через полгода после выхода статьи.

Возвращение спустя два десятилетия

Усилиями отдельных личностей, тех, кто ценит талант и творческое наследие Тагира Якупова, работа по увековечению его памяти продолжается. На этот раз имя выдающегося артиста прозвучит в еще более широком масштабе. Радио «Китап» объявило о проведении I Республиканского фестиваля-конкурса исполнителей татарской песни имени Тагира Якупова «Карачтау авылы көйләре».

Главное условие конкурса – исполнить одну песню из репертуара заслуженного артиста ТАССР Тагира Якупова. Всего от конкурсантов ждут видеозаписи двух песен, вторая – на их усмотрение. Заявки будут приниматься до 1 августа. В конкурсе могут принять участие лица старше 15 лет. Профессиональные и самодеятельные исполнители будут оцениваться отдельно. В конкурсе также могут принимать участие творческие коллективы. По итогам двух туров жюри выберет 20 лауреатов и обладателя Гран-при. Все они выступят 26 августа на гала-концерте в селе Зюри Тюлячинского района – родной деревне отца Тагира Якупова.

Алмаз Миргаязов: «Имя Тагира Якупова, его личность, творческое наследие не получают той оценки, которую заслуживают» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Главный редактор радио «Китап» Алмаз Миргаязов уверен, что фестиваль послужит восстановлению справедливости – поможет вернуть имя и творческое наследие талантливого и любимого многими артиста.

«Имя Тагира Якупова, его личность, творческое наследие не получают той оценки, которую заслуживают. При его упоминании приходится слышать разные мнения. Меня эта несправедливость давно беспокоит, потому что для тех, кто интересуется эстрадой 1970-1990 годов, кто слушает татарскую музыку, Тагир Якупов – это звезда такой же величины, как Ильгам Шакиров, Альфия Авзалова. Его слушали и любили тысячи татар со всего Советского Союза.

Для меня Тагир Якупов после Ильгама Шакирова на втором месте. Будет справедливо, если мы общими усилиями вернем его имя, его творчество народу. Он умер рано, и с уходом артиста его наследие прервалось. Фестиваль-конкурс – наша первая ласточка, мы делаем робкие шаги, но, несмотря на это, думаю, своей цели мы достигнем. Много тех, кому дорого наследие Тагира Якупова. Многие песни из его репертуара исполняют и сегодня, они популярны.

Если фестиваль получится успешным, то он будет проведен и в последующие годы. Я считаю, что мы уже давно должны были учредить такой фестиваль, отдавая дань памяти выдающегося артиста. Надгробный камень на могиле Тагира Якупова был установлен народным артистом Татарстана Габдельфатом Сафиным, мы благодарны ему. В рамках фестиваля также хотим организовать посещение могилы певца», – рассказал Алмаз Миргаязов.

Желающие принять участие в конкурсе могут прислать свои заявки по электронному адресу yakupovfest@mail.ru, бланк заявки и положение фестиваля – по этой ссылке.

Тагир Габдуллович Якупов родился 13 мая 1946 года в Казани в семье рабочего.

Артист, солист Татарского государственного ансамбля песни и танца (1964-1973 гг.).

Солист эстрадного отделения Татарской государственной филармонии (1973-1982 гг.).

В 1977 году за успехи в развитии татарского песенного искусства ему было присвоено имя «Заслуженный артист Татарской АССР».

Умер 2 ноября 1999 года. Похоронен на кладбище Новой Татарской слободы.

В фондах татарского радио сохранились около 40 записей Тагира Якупова. Среди них – жемчужины народного творчества: «Юлчы җыры», «Наласа авылы көе», «Уел», «Олы юлның тузаны», а также песни татарских авторов: «Син кайда идең», «Серле күзләр», «Моңлы гармун» Рустема Яхина, «Әйт, дускаем, әйт» Сары Садыковой и другие.

Автор: Зиля Мубаракшина, intertat.tatar; перевод с татарского