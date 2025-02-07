Был настоящим тружеником: в Нурлате почтили память легендарного главы Габбаса Гиматдинова

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Сегодня в Нурлате почтили память Героя Социалистического Труда, первого секретаря Октябрьского райкома КПСС ТАССР, легендарного руководителя Октябрьского (ныне Нурлатского) района Габбаса Киямовича Гиматдинова, который возглавлял район более 20 лет.

В памятных мероприятиях приняли участие зампредседателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, руководитель Нурлатского землячества в Казани Фарид Мифтахов, глава района Дамир Ишкинеев и многие другие.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня его рождения, начались с возложения цветов и венков к стеле, установленной в честь экс-главы. Также цветы возложили к его могиле на мусульманском кладбище. Кроме того, состоялось открытие республиканского первенства по борьбе на поясах, посвященного памяти Габбаса Гиматдинова.

Торжественная часть мероприятия продолжилась в городском Дворце культуры. Вечер памяти собрал родных, близких, соратников и учеников Габбаса Киямовича. Среди участников были и почетные гости.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Зампредседателя Госсовета РТ, председатель комиссии по соблюдению Правил этики Марат Ахметов поделился своими воспоминаниями.

«Очень символично, что в год 80-летия Великой Победы мы отдаем дань уважения легендарному представителю того поколения. Это поколение, пожертвовавшее 28 млн жизней, не только обеспечило победу в войне, но и восстановило страну из руин. Габбас Киямович – яркий пример представителя того поколения. Мне довелось работать с ним всего полтора года, но его образ – строгого, трудолюбивого, требовательного и смелого руководителя – навсегда остался в моей памяти», – сказал он.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев также обратился к собравшимся с теплыми словами.

«Фронтовик, Герой Социалистического Труда, Почетный нефтяник Советского Союза… Эти звания присваивались не просто так. Они свидетельство огромного труда и вклада в развитие страны. Габбас Киямович был настоящим бойцом и тружеником», – отметил глава района.

Дочь Габбаса Гиматдинова, Эльвира Мулихова, поблагодарила за сохранение памяти о своем отце. Она рассказала о его невероятной работоспособности и скромности.

«Он прошел тяжелую школу жизни, которую сегодня даже трудно представить. В 16 лет ему пришлось бросить школу, чтобы кормить семью, так как отца забрали на фронт. А в 18 лет он и сам ушел воевать. О войне он никогда не рассказывал, но его жизнь стала примером стойкости и преданности своему делу», – поделилась дочь Гиматдинова.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Вечер памяти стал настоящим путешествием в прошлое. Участники делились историями о том, как Габбас Гиматдинов помогал строить клубы, больницы, дороги, как поддерживал молодых руководителей и готовил кадры. На сцену вышли не только те, кто лично знал главу района, но и представители молодого поколения – артисты республиканской сцены и местные таланты.