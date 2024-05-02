«Был настоящим героем»: методист из Мензелинска рассказала о непростой судьбе деда

Жители Мензелинского района принимают участие в приуроченном ко Дню Победы онлайн-флешмобе «Мой Герой — моя семья». Они рассказывают о героических предках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Одна из историй посвящена Фаткулбаяну Шаймуратову.

Методист районного Дома культуры Динара Гарипова рассказала, что ее дедушка был настоящим героем. Фаткулбаян Шаймуратов родился 26 июня 1926 года в селе Иске-Кормош (ныне Актанышский район). В 17 лет он ушел добровольцем на фронт, не побоявшись трудностей. После завершения войны боец прослужил в Советской армии еще четыре года.

Шаймуратов был гармонистом-самоучкой, очень хорошо играл на тальянке, исполнял и русские, и татарские песни. Во время послевоенной службы ему предложили играть на гармони в хоре имени Пятницкого.

После службы Фаткулбаян Шаймуратов получил предложение остаться на учебу в партийной школе, где готовили руководящих работников сельского хозяйства. Но он вернулся в родной совхоз имени Воровского, в родительский дом, где за время его отсутствия похоронили маму и двух младших сестер. Пришло письмо о без вести пропавшем старшем брате. Средний брат вернулся с фронта с контузией.

Фаткулбаян Шаймуратов работал комбайнером в совхозе, получил права водителя первого класса. В 1951 году женился на красавице из соседнего села, которая в те тяжелые годы пошла работать после окончания 5-го класса. Когда шла война, она вместе со взрослыми женщинами возила зерно на лошадях в Агрыз.

«Сыграли скромную свадьбу, дедушке на тот момент было 25 лет, а бабушке — 19. В семье родилось четверо детей. Мой папа бесконечно благодарен родителям за то, что все дети получили достойное образование, росли счастливыми, получили пример хорошего воспитания в дружной, благополучной и многодетной простой рабочей семье», — поделилась Динара Гарипова.

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.