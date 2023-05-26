«Был ли на самом деле Минотавр?»: Ильдар Абузяров представит свой новый роман в Казани

27 мая в Национальной библиотеке Татарстана пройдет презентация нового романа татарского писателя Ильдара Абузярова «Корабль Тесея». Черно-белая книга с отсылками на излюбленную многими творцами греческую мифологию приоткроет завесу тайны о том, каким на самом деле был путь героя в непроходимом лабиринте, и кого он там повстречал.

«Миф о Тесее мне кажется идеальной подложкой под детектив. Мы не знаем кого встретит Тесей и как он победит. Всю историю мы знаем лишь со слов самого Тесея. Но был ли на самом деле Минотавр? Нить Ариадны, лабиринт, блуждание героя – все это элементы хорошего детектива. Мой герой блуждает по улицам Петербурга с его миражами, держась за нить героини. Питер один из главных героев романа. Его будто создал самый искусный мастер всех времен и народов Дедал», – рассказал писатель корреспонденту «Татар-информа».

Раньше Абузяров работал с кораническими и библейскими историями в таких работах, как «Хуш», «Курбан-роман», «Роман с жертвой», по которым казанский режиссер Салават Юзеев затем снял полнометражный фильм, а позже переключился на тюркскую и финно-угорскую миологию (романы «Мутабор» и «Финское солнце»).

«Теперь настала очередь египетских и древне-греческих мифов. Почему именно миф о Тесее? Я хотел написать детектив. Но детектив считается низким жанром по отношению к греческим трагедии или драме. Читатель остается разочарованным, потому что подсознательно хочет разгадать все тайны мироздания, а получает лишь ответ на вопрос кто убийца или грабитель», – отметил Абузяров.

Автор обратил внимание, что роман рассчитан на взрослую аудиторию – на книге стоит маркировка 18+. По его словам, на создание книги ушло около 5-6 лет и эта история изначально задумывалась как «трилогия», поэтому и «мыслить» приходилось сразу над тремя частями. Писатель также поделился планами презентовать свой труд в Нижнем Новгороде и Самаре.

«Тут я подчиняюсь планам издательства. Важная презентация состоялась в Питере в «Книжном салоне», что проходил на Дворцовой площади в прошлые выходные. Это важный символический момент для меня, потому что моя героиня работает в Эрмитаже, и оттуда пропадает ценный артефакт. А герой, Рен, ходит в Эрмитаж как на работу. Вот и я езжу куда меня позовут, потому что это моя работа», – подчеркнул он.

Презентация в Казани пройдет 27 мая в 16:00 по адресу: ул. Пушкина, 86. Вход свободный.