«Был гордостью, опорой, достоянием»: памяти Наиля Дунаева

Ушел из жизни один из легендарных щепкинцев Камаловского театра, одна из ключевых фигур в республиканском обществе кряшен, профессор Казанского государственного института культуры и искусства Наиль Дунаев. Каким запомнили артиста коллеги и почитатели его таланта?

Ушел из жизни заслуженный артист России, народный артист Татарстана Наиль Дунаев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Наиль Дунаев ушел, не сумев оправиться после пережитого им несколько месяцев назад тяжелого инсульта. Мы, зрители, надеялись, что любимый артист вернется, встанет на ноги, ждали его… Но этого не случилось.

«Даже не представляю, кто его сможет заменить»

Директор Культурного центра кряшен им. Емельянова, председатель исполнительного комитета Общественной организации кряшен Республики Татарстан Людмила Белоусова:

«Это огромная утрата для нашего кряшенского народа. Мы его называли “Ай дәдәй”, говорили, что он наш “золотой стержень”. Он был нашей опорой, нашей защитой. Его нам будет не хватать. Даже не представляю, кто его сможет заменить – по крайней мере, среди наших кряшен такого человека я пока не вижу.

Николай Иванович был человеком предельно справедливым, был строгим, требовательным, говорил прямо и конкретно, не боялся ничего. Каждое его слово для нас – закон, и его мнение имело для нашего общества огромную ценность. Если наступали какие-то трудности, он, как “тяжеловес”, своим авторитетом помогал преодолевать их.

Ни одно мероприятие общества кряшен не проходило без Николая Ивановича – он был нашим дорогим гостем. Ежегодно на празднике “Питрау” он возглавлял жюри конкурса “Кряшенская красавица” и был гарантом того, что состязание пройдет на высоком уровне. Благодаря его честности, справедливости мы были спокойны за наш конкурс. Николай Иванович гордился нашими красавицами, знал их всех. Среди них была его любимица – Алена Прокофьева (Каримова), ее он приглашал на свои юбилейные вечера.

У него было очень крепкое здоровье, уверена, что он мог бы прожить и до ста лет! Он сын пчеловода, рос на природе, ел натуральный мед и генетически был здоровым и сильным человеком. Ни единого зуба даже не потерял, хотя ему было уже 85 лет. Совершенно здоровый человек – и ментально, и душой, и телом.

Я близко общалась с его женой Татьяной Григорьевной Дунаевой. Она 15 лет состояла в правлении кряшенской организации. Моя учительница, наставница. Для нее это тоже огромная утрата. Мои соболезнования Татьяне Григорьевне».

Наиль Дунаев ушел, не сумев оправиться после пережитого им несколько месяцев назад тяжелого инсульта Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Мы его называем “Дунай”»

Народный артист Татарстана и России Ренат Тазетдинов:

«Мы его называем “Дунай” – так привыкли. Он ведь был очень известным актером, люди его очень любили. Очень прискорбно, что ушел такой актер.

Но, с одной стороны, прекратились его страдания. Потому что очень долго он лежал, был прикован к постели несколько месяцев. Сначала лежал в больнице, потом уже вернули домой. Возможно, и его семье как-то стало легче, потому что понимаю, что для близких это тоже было большим испытанием. Он лежит, все понимает, но говорить не может, и самостоятельно кушать уже не мог. Думаю, он уже не смог бы восстановиться.

Примерно месяц назад с Азгаром Шакировым мы зашли к нему. Мы ведь были однокурсниками. Он лежит, смотрит на нас, но ни слова сказать не может. Брали его за руки, говорили ему, чтобы не сдавался: “Ты еще встанешь на ноги!” Когда ему сказали: “Ты давай, Дунай, не лежи, поправляйся скорей! В театре тебя ждут в карты поиграть, четвертого игрока не хватает”, – он засмеялся.

Вот тогда его видел последний раз. Больше уже не заходили, не стали тревожить человека. Он был очень оптимистичным, сознание абсолютно ясное, все понимал. Пусть душа его обретет место в раю!»

«Играть с ним было большое удовольствие»

Народная артистка Татарстана, заслуженная артистка России Наиля Гараева:

«Наиль очень долго болел, сильно мучился. Моя творческая жизнь всегда шла вместе с Наилем. Играть с ним было большое удовольствие. Очень благородный, интеллигентный, образованный. Мыслил глубоко, его мнение имело вес. Была еще одна черта, которая его отличала от других артистов-мужчин – был чувствительным, настолько, что на сцене мог заплакать. В спектакле “Поговорим о любви” мы с ним играли семейную пару. Он – муж, я – жена. И он там “умирал” и говорил жене: “Я люблю тебя”, – в этот момент он по-настоящему плакал.

Последний спектакль, в котором мы с ним вместе играли, – “Запоздалое лето”. Когда он там мне объяснялся в любви, я воспринимала его не как в образе, а будто он как мужчина объясняется в любви мне как женщине. Настолько это было натурально. Этот спектакль мы все еще играем. Но я не могу забыть его – на сцене уже другой актер, а мне кажется, что это стоит он. Он постоянно перед моими глазами, мне его не хватает. Его искренность, его отношение не просто к образу, а ко мне лично было восхитительным. Он выделялся среди мужчин своего поколения.

И вообще в театре он отличался от других. Всегда подойдет, расспросит, все ли у меня хорошо. Сыграв спектакль, обязательно благодарил меня – свою партнершу. Он был очень близким мне человеком. Безумно тяжело переживаем его уход».

Художественный руководитель татарского государственного театра кукол «Экият», драматург Ильгиз Зайниев:

«Наиль абый играл в первом моем спектакле в Камаловском театре – “Поговорим о любви”. Он одним из первых высоко оценил пьесу, и работал с большой любовью. Я очень ему благодарен. Когда спектакль создавался, и Рушания апа Юкачева, и Наиль абый морально сильно поддержали. Когда я заканчивал режиссерское отделение в институте культуры, Наиль абый был председателем комиссии на госэкзамене. Сдаю историю театра. Долго отвечаю на билет, рассказываю, а Наиль абый все слушает, не прерывает, и улыбается. Я говорю: “Мне что-то еще рассказать?” А он: “Нет, просто слушать тебя приятно, только поэтому не останавливаю, хотя и так понятно”. Этот случай мне очень запомнился.

Нам не приходилось вместе делать спектакли, с щепкинцами я поработал немного. В спектакле “Миркай и Айсылу”, который я поставил, Наиль абый был в массовке. Также мы с ансамблем “Берменчек” ставили театрализованное представление “Гергери+”. Создавая его, мы по всем вопросам советовались с Наилем абый. Наиль Дунаев и Гарай Рахим провели меня через настоящий “кряшенский худсовет”».

«Стремился передать кряшенские традиции своему внуку»

Руководитель кряшенского ансамбля «Берменчек» Артур Поляков:

«Говоря о Николае Ивановиче Дунаеве, начну с его одного очень хорошего качества – он говорил прямо и честно. Хорошо мы с ним ладили. Когда выпускали “Зятья Гэргэри”, создавали этот спектакль полностью на его авторитетном мнении. Роль Гэргэри должен был сыграть только он. И сыграл он ее прекрасно. До этого мы также выпускали с ним концертную программу, показали ее по всей республике. Он с удовольствием за это взялся. Он стремился передать кряшенские традиции своему внуку, для него в этом был смысл. Он там сыграл с маленьким ребенком. На сцене он плел корзину – в таком был образе.

Весь наш коллектив чувствовал его доброе отношение. Меня он всегда поддерживал. Когда я работал в Камаловском театре и ансамбль “Берменчек” нуждался в директоре, он предложил меня. Очень меня любил. Он любил людей открытых, искренних. Был очень начитанным, образованным. Очень уважали его, он был нашей опорой».

Зрители надеялись, что любимый артист вернется, встанет на ноги, ждали его… Но этого не случилось Фото: kamalteatr.ru

«И вот мы проходим к Наилю абый в гримерную…»

Актер Атнинского театра, заслуженный артист Татарстана Марат Хабибуллин:

«После присуждения нашему театру статуса государственного наш первый спектакль – это “Любишь? Не любишь?” Флорида Булякова. Первый блин не вышел комом, однако на этапе теста трудности были. Буквально перед премьерой наш исполняющий главную роль в спектакле Тагир Файзрахманов внезапно заболел. “Даже если поправлюсь, сыграть спектакль сил у меня нет”, – сказал он. Что делать? Декорации готовы, костюмы пошиты. Мы же не самодеятельный коллектив, если не получится, то придется отвечать. По красивому обычаю на помощь пришел Камаловский театр. Директор театра покойный Шамиль Закиров дал свое разрешение, главный режиссер Фарит Бикчантаев – благословение, наш великий артист Наиль Дунаев – свое согласие.

Артистов Атнинского театра Камаловским театром не напугаешь, конечно, но видеть их игру – это одно, а играть на одной сцене – совсем другое. Когда один из гениальных щепкинцев соглашается сыграть в Атне – это событие! Мы, выходцы из любительского театра, очень переживали, боялись не дотянуть до его уровня. И вот мы проходим к Наилю абый в гримерную. Этот взгляд… прошедшего огромный жизненный путь, повидавшего и святого, и грязного в этом мире, и давно переставшего удивляться чему-либо человека, взгляд аксакала… Тут же, словно фокусник, достает откуда-то термос. Много раз мы угощались из этого термоса – ароматным, с душистыми травами вкусным чаем рыбака!

Работать на одной сцене с Наилем абый для нас было настоящей школой. Точность, дисциплина, требовательность больше в отношении к себе, чем даже к партнеру, – эти качества мы увидели у прожившего полвека на сцене артиста. Видели, как он готов слушать режиссера, который годится ему во внуки, и как он тут же готов по-отечески его поддержать. Нужен ли был этот опыт великому артисту, но, кажется, общаться с нами ему понравилось. И каждый раз, когда мы приезжали после этого в Камаловский, он встречал нас со словами: “Мои приехали”. Говорят, когда готовился вечер к его 75-летнему юбилею, он предлагал сыграть с нашим театром этот спектакль. Но не получилось, кажется, они показали “Зятья Гэргэри”. Очень тяжело переживаем его уход».

«Кряшенская красавица-2006», журналист «Татар-информа» Алена Гурьянова-Низамова:

«С Николаем Дунаевым мы иногда встречались на разных мероприятиях, концертах – там, где собирались кряшены. Запомнился один момент. Я торопилась на какое-то мероприятие в городской филармонии – опаздываю, бегу. Передо мной к филармонии идут Николай Иванович и Татьяна Григорьевна – аккуратно так, не спеша, о чем-то между собой воркуют. В их голосах чувствовалось какое-то особое тепло, близость, уважение к друг другу. В тот момент я тоже почувствовала прилив радости и гордости за то, что среди кряшен есть такие великие личности. Мы поздоровались, поговорили немного. Николай Дунаев много лет возглавлял жюри конкурса “Кряшенская красавица”, поэтому общие темы у нас нашлись быстро. Было очень приятно встретить их вот так, в центре Казани, тепло поговорить.

Когда узнала о его уходе, в душе – нагромождение необъяснимых чувств. Николай Иванович – один из немногих, кто достиг больших высот в искусстве, и даже это поколение мы постепенно уже теряем… Кто придет им на смену?..

Николай Дунаев был гордостью, опорой, достоянием нашей кряшенской общины. У нас в татарском театре еще остаются Олег Фазулзянов и Юрий Павлов. Очень хотелось бы, чтобы талант Юрия Павлова тоже получил заслуженное признание…»

Автор: Рузиля Мухамматова, intertat.tatar; перевод с татарского