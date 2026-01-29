«Был, есть и буду с Россией!». Дмитрий Губерниев отреагировал на санкции ЕС
Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что его имя было включено в новый санкционный список Европейского союза. В своем Telegram-канале журналист опубликовал эмоциональный пост.
«Ой, санкции ЕС подъехали!!! Я был, есть и буду со своей страной!!! Вместе с Россией!!! И за российский спорт!!!» — написал Губерниев.
Наряду с ним в опубликованном 29 января списке фигурируют имена телеведущей Екатерины Андреевой и корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. Санкции подразумевают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов на их территории.
Дмитрий Губерниев долгие годы был главным голосом крупнейших международных стартов для российских зрителей, непосредственно работая с мест проведения турниров в Европе. Однако после отстранения российских спортсменов от международных соревнований, он, как и многие его коллеги, сосредоточился на освещении внутрироссийских спортивных событий.
Ранее он не раз повторял, что желает скорейшего возвращения на мировые и европейские старты.