«Был, есть и буду с Россией!». Дмитрий Губерниев отреагировал на санкции ЕС

Фото:t.me/RealGuberniev

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что его имя было включено в новый санкционный список Европейского союза. В своем Telegram-канале журналист опубликовал эмоциональный пост.

«Ой, санкции ЕС подъехали!!! Я был, есть и буду со своей страной!!! Вместе с Россией!!! И за российский спорт!!!» — написал Губерниев.

Наряду с ним в опубликованном 29 января списке фигурируют имена телеведущей Екатерины Андреевой и корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. Санкции подразумевают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов на их территории.

Дмитрий Губерниев долгие годы был главным голосом крупнейших международных стартов для российских зрителей, непосредственно работая с мест проведения турниров в Европе. Однако после отстранения российских спортсменов от международных соревнований, он, как и многие его коллеги, сосредоточился на освещении внутрироссийских спортивных событий.

Ранее он не раз повторял, что желает скорейшего возвращения на мировые и европейские старты.