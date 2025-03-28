«Я тоже был депутатом»: Минниханов и Мухаметшин собрали аншлаг на 30 лет Госсовета

30-летие Госсовета Татарстана стало главной темой восьмого заседания татарстанского парламента текущего созыва, которое проходит в эти минуты в Казани. По этому случаю сегодняшнее заседание собрало аншлаг. О чем «не по бумажке» говорили Минниханов и Мухаметшин – в репортаже «Татар-информа».





Сегодня в зале проведения заседании Госсовета яблоку негде было упасть

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов: «Я два раза был депутатом, когда от района избирался»

Сегодня в зале проведения заседании Госсовета яблоку негде было упасть. Здесь присутствовали бывшие депутаты, Премьер-министр Татарстана, многие другие и, конечно же, Раис республики Рустам Минниханов. Перед началом заседания Фарид Мухаметшин хозяйским взглядом пробежался по залу и зафиксировал аншлаг.

«Та-ак, даже на балконе люди есть», – одобрительно произнес он.

Конечно, торжественный повод и круглая дата в истории демократического парламента Татарстана наложили свой отпечаток на сегодняшнее заседание Госсовета. Прозвучали теплые слова, которые читались не по бумаге и были сказаны от всего сердца.

Например, Рустам Минниханов после награждения депутатов напомнил, что и сам выступал в этом качестве.

«Я два раза был депутатом, когда от района избирался. Потом, будучи министром, сложил полномочия. Так что я ваш коллега. Большое спасибо вам», – с улыбкой сказал он.

Рустам Минниханов после награждения депутатов напомнил, что и сам выступал в этом качестве Фото: rais.tatarstan.ru

«Рустам Нургалиевич пользуется большим признанием не только в Татарстане, но и далеко за его пределами»

В ответ Фарид Мухаметшин поблагодарил Минниханова за то, что тот, будучи первым лицом Татарстана, практически не пропускает заседания Госсовета. И напомнил о тернистом пути татарстанского лидера по всем коридорам власти в Татарстане.

«Мы взаимодействуем тесно. Спасибо большое, Рустам Нургалиевич. Он прошел большую практическую руководящую школу в Татарстане. Работал и в районе, и в правительстве. И депутатом. Рустам Нургалиевич пользуется большим признанием не только в Татарстане, но и далеко за его пределами», – сказал глава татарстанского парламента.

Также Мухаметшин напомнил, что Минниханова недавно принимал в Москве Президент России Владимир Путин и в очередной раз высоко оценил деятельность Раиса республики.

«Путин назвал Татарстан опорным регионом России. Эта высокая оценка нашей деятельности. Мы работаем в согласии, взаимопонимании, и это является залогом дальнейшего развитии Татарстана», – заключил Мухаметшин.



Здесь можно добавить, что осенью 2024 года Минниханов лично встречал в Казани на саммите БРИКС самых сильных мировых лидеров на планете. Помимо Владимира Путина, это Си Цзиньпин, Нарендра Моди и далее по длинному списку.

Фарид Мухаметшин поблагодарил Минниханова за то, что тот, будучи первым лицом Татарстана, практически не пропускает заседания Госсовета Фото: rais.tatarstan.ru

Мухаметшин о Шаймиеве: «Он у истоков стоял»

Далее Председатель Госсовета рассказал о поступивших телеграммах от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и от своего коллеги – спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Но особняком стоит телеграмма Первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

«Он у истоков стоял», – под аплодисменты зала подчеркнул Мухаметшин.

До этого в своем докладе Минниханов так же выделил роль Шаймиева в парламентской истории Татарстана. По его словам, Первому Президенту республики удалось не только преодолеть вызовы времени, но и заложить основы устойчивого развития. Рустам Минниханов также выразил признательность депутатам и Мухаметшину за существенный вклад в развитие и стабильность Татарстана.

«Депутаты всех созывов всегда оперативно реагировали на изменения, находили решения, обеспечивающие стабильность республики и правовую защиту граждан. Все это позволило не только повысить качество жизни населения, но и укрепить статус нашей республики как опорного региона Российской Федерации. Можно с полной уверенностью говорить, что сегодня Госсовет республики выражает волю многонационального народа Татарстана, защищает и отстаивает интересы республики и ее граждан», – подчеркнул Минниханов.

Изменилась работа парламентариев и в условиях проведения специальной военной операции (СВО). Как указал Раис Татарстана, появились задачи по поддержке военных и их семей. К этой миссии были подключены депутаты республиканского парламента, принявшие личное участие в СВО.

«Работа депутатского корпуса – яркое подтверждение того, что профессионализм, патриотизм и ответственность служат надежной основой благополучия и процветания. Каждый депутат вносит весомый вклад в решение насущных вопросов избирателей, развитие территорий, реализацию общих задач, стоящих перед республикой. Сегодня благодаря слаженному взаимодействию между ветвями и органами государственной власти нам удается успешно реализовывать национальные проекты и собственные программы», – отметил Минниханов.

Фарид Мухаметшин углубился в историю, отметив ключевые вехи в истории татарстанского парламента Фото: rais.tatarstan.ru

Экскурс в историю от Мухаметшина

В свою очередь, Фарид Мухаметшин углубился в историю, отметив ключевые вехи в истории татарстанского парламента.

Напомним, 27 мая 1920 года был принят Декрет об образовании ТАССР, а уже 26 сентября в Казани состоялся I съезд Советов, который в пределах своей компетенции утверждал законы и осуществлял общее руководство республикой по вопросам политической и экономической деятельности.

По словам Мухаметшина, значимую роль в реализации парламентской практики, накоплении опыта советского государственного строительства сыграл Верховный Совет ТАССР, действовавший на протяжении 11 созывов с 1938 по 1990 год.

Переломным моментом принято считать состоявшиеся в марте 1990 года выборы в Верховный Совет ТАССР 12-го созыва, которые впервые прошли на альтернативной основе. А в 1995 году, 30 лет назад, в Татарстане появился профессиональный парламент – Госсовет Татарстана.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что заложенный Верховным Советом правовой фундамент выступил надежной опорой нашего законодательного «здания». И потому тридцать лет плодотворной и ответственной работы Государственного Совета как преемника Верховного Совета стали периодом дальнейшего развития парламентской демократии», – заключил Мухаметшин.

Всего за шесть созывов депутатами принято более двух с половиной тысяч законов (2 613), из них треть (855) – базовых, подготовлено и направлено в Госдуму РФ свыше 130 законодательных инициатив Госсовета РТ, 17 из них (примерно каждая 8-я) обрели силу федеральных законов.