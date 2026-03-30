Быков считает, что со сменой президента ИИХФ Россия вернется на мировую арену

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков надеется, что в связи со сменой главы (IIHF)(Международной федерации хоккея) национальная команда быстрее вернется к международным первенствам.

«Эта новость вызывает надежду, что с приходом нового президента IIHF нашим спортсменам вернут право на выступление во всех международных соревнованиях. Оценку же работы этого функционера должны давать члены исполкома», – сказал Быков «Матч ТВ».

Накануне стало известно, что Люк Тардиф не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента ИИХФ и сложит свои полномочия в октябре. 73-летний француз был избран главой организации в 2021 году на всеобщем конгрессе в Санкт-Петербурге.