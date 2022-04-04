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Спорт
4 апреля 2022  20:06
Cергей Гаврилов

Быков о Хартли: «Великолепный специалист! Всегда жалко, когда такие тренеры уходят»

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об уходе Боба Хартли с поста главного тренера «Авангарда». Он заявил, что понимает решение канадца.

«Единственное, что можно сказать: надо просто уважать его решение, какое бы оно ни было. Решение принималось человеком взвешенно, уже много повидавшим, много завоевавшим. Те причины, которые озвучены, мне близки, я с пониманием отношусь к его решению. С одной стороны, это приобретение, потому что кто-то все равно займет его место, свято место пусто не бывает, как говорится».

Быков считает Хартли великолепным специалистом. «Но, с другой стороны, это, конечно, великолепный специалист. Всегда жалко, когда такие тренеры уходят. Но здесь ничего не поделаешь. Он много чего сделал для нашего хоккея, для омского «Авангарда». Поэтому можно его просто поблагодарить, пожелать всего наилучшего», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

Хартли возглавил омский клуб в 2018 году. Под его руководством «Авангард» выиграл Кубок Гагарина-2021.

#ХК Авангард #кхл #хоккей
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