Быков о плей-офф КХЛ: «Интересный бескомпромиссный финал»

Экс-наставник сборной России и клубов КХЛ Вячеслав Быков предположил исход седьмого матча в полуфинальной серии розыгрыша кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом».

«Не возьмусь предсказать победителя седьмого матча "Локомотив" – "Авангард". Обе команды способны стать победителем, есть опыт игр в финале. Это даёт надежду на интересный бескомпромиссный финал КХЛ!

Любые нюансы и детали будут иметь важную роль. Совладать и контролировать эмоции, пользоваться своими сильными качествами и использовать слабые стороны игры соперника», – приводит слова Быкова «Чемпионат».

После шести игр ½ финала плей-офф в серии «Локомотив» – «Авангард» – 3-3. Седьмой и решающий матч между соперниками пройдет сегодня, 6 мая, в Ярославле. Начало – в 19:30 мск.