Бхаратский чай, политическая немощь Запада, успех России с КНР: чем запомнился саммит G20

Саммит G20 прошел в Индии без участия крупнейших игроков мировой геополитики – лидеров России и Китая

Фото: kremlin.ru

Пролог: идейная мелочность и украинский вопрос

В прологе индийской встречи стран «Большой двадцатки» сразу обозначилась идейная мелочность предстоящего мероприятия – в анонсе было обозначено, что действо пройдет без участия крупнейших игроков мировой геополитики – лидеров России и Китая.

Интрига была лишь одна – допустят ли Украину хотя бы присутствовать на большой международной встрече. Было ожидаемо, что у недружественных к России стран была надежда «хоть тушкой, хоть чучелом» протащить во главу повестки встречи украинский вопрос. С активной распродажей совершенно неадекватного «мирного плана Зеленского» вывести войска, в том числе из Крыма, и выплатить репарации Киеву. То есть признать Россию проигравшей.

Владимир Путин и Си Цзиньпин не согласились участвовать лично в этом балагане даже в формате видеоконференции, а послали своих подчиненных – премьера Госсовета КНР Ли Цяна и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Тем самым они не только понизили статус мероприятия, но и запрограммировали дальнейший исход всей встречи G20. Как говорил незабвенный Сунь-цзы в древнем трактате «Искусство войны»: «Повергнуть врага без сражения — вот вершина». И вряд ли будут правы те, кто отмечал, что Китай заявил такую позицию из-за конкуренции с Индией – раньше же нормально общались (и в рамках G20, кстати). Если рассуждать здраво, то какой смысл был присутствовать Китаю при нападках Запада на Россию, если КНР имеет в потенциале те же нападки Запада на фоне неопределенности с Тайванем?

Важное событие индийского форума – ренейминг страны-хозяйки Индии в Бхарат Фото: телеграм-канал официального представителя МИД России Марии Захаровой

Действие первое: бхаратский чай

Весь первоначальный агрессивный пар ушел в свисток. Важное событие индийского форума – ренейминг страны-хозяйки Индии. Премьер-министр Нарендра Моди использовал на открытии саммита G20 в Нью-Дели табличку с историческим названием страны «Бхарат» вместо «Индия».

Ну, ок, пусть будет Бхарат, тоже звучит красиво. Пусть будет теперь бхаратский чай, вместо индийского – разберемся!

Но еще знаковым событием оказалось отсутствие украинской делегации – их попросту не позвали.

Реджеп Эрдоган пытался в кулуарах убедить лидеров ряда стран пойти навстречу требованиям РФ для возобновления зерновой сделки Фото: kremlin.ru

Антракт: Эрдоган лоббировал требования России по зерновой сделке

В антракте было оживленно. Как сообщило агентство Bloomberg, Президент Турции Реджеп Эрдоган на саммите G20 пытался в кулуарах убедить лидеров ряда стран пойти навстречу некоторым требованиям РФ для возобновления зерновой сделки.

Эрдоган просил поспособствовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрений на страховом рынке и обеспечить повторное подключение российских финансовых учреждений к системе SWIFT для проведения международных платежей.

Также турецкие власти считают, что восстановить сделку можно, если ослабить санкции против РФ, которые, препятствуют импорту в Россию такого сельскохозяйственного оборудования как трактора и запчасти. Позиция России по этому вопросу неизменна: мы готовы реанимировать так называемую «зерновую сделку» после того, как будут выполнены все наши условия.

Страны G20 приняли итоговую декларацию, которую большинство экспертов расценили, как достижение для России Фото: телеграм-канал официального представителя МИД России Марии Захаровой

Действие второе: декларация G20 и успех России

Раз уж собрались, то следует что-то принять и подписать. Страны G20 приняли итоговую декларацию, которую большинство экспертов расценили как достижение для России. Лидеры участников группы признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине, хотя и выступили с призывом соблюдать суверенитет и территориальную целостность, а также недопустимость применения ядерного оружия.

Другими словами, подписаны банальные базовые положения о необходимости соблюдать международное право и решать все конфликты мирным путем. Но, в то же время, в декларации проскакивают пункты, прямо отражающие геополитические интересы России.

- В тексте удалены большинство первоначальных формулировок, выражающих разногласия по санкциям и прямое осуждение действий России. - Африканский союз, находящийся под влиянием России, стал постоянным членом G20. Об этом заявил нынешний председатель группы – премьер-министр Индии Нарендра Моди. Для России появляется еще один союзник в G20, а вернее теперь уже в G21. - Отмечается, что все участники G20 призывают к возобновлению зерновой сделки, но с соблюдением всех российских условий. - Участники саммита поняли, что отсутствие лидеров России и Китая демонстрирует, что переговоры в таких форматах как G7 и G20 не отвечают потребностями современного мира. Поэтому в декларации зафиксировали, что G20 в таком случае не является платформой для решения геополитических проблем. То есть, собрались, попили бхаратского чаю, погуляли в белых и синих тапочках. Не более.

Разочарование для некоторых одиозных участников саммита G20 было настолько велико, что, например, президент США Джо Байден досрочно завершил участие в саммите, пропустив третью сессию встречи.

В очереди на вступление в члены БРИКС стоят десятки государств Фото: kremlin.ru

Эпилог: на фоне политической импотенции G20 восходит БРИКС

На фоне политической немощи и бессодержательных встреч G20 восходит новое солнце мировой геополитики – объединение БРИКС. С 2024 года «пятерка» (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) прирастет еще двумя странами Африки, одной — из Латинской Америки и тремя — с Ближнего Востока.

В очереди на вступление в члены БРИКС стоят десятки государств. И глубоко символично, что очередная встреча участников БРИКС, на которой ожидается историческое масштабное увеличение его численности и влияния, пройдет в России. А именно в Казани в октябре 2024 года.