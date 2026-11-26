Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Жители Казани рассказали, отношения с какими звездами российской эстрады они предпочли бы скрывать от родителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервисов «Мамба» и «КИОН Музыка», который есть в распоряжении «Татар-информа».

Каждый третий опрошенный казанец заявил, что скрывал бы от родителей отношения с Ольгой Бузовой. На втором месте антирейтинга оказалась Инстасамка – с ней не хотели бы знакомить своих родителей 22% респондентов. Следом расположились Ханна – 11% и MIA BOYKA – 10%.

Женщины из Казани не хотели бы знакомить своих родителей с Олегом Майами – 33%, Элджеем – 22%, Гуфом – 18%, NAVAI – 15% и Хаски – 4%.

При этом среди тех, кого точно познакомили бы с родителями, у женщин оказались Ваня Дмитриенко – 25%, Мот – 16% и Jony – 10%, а у мужчин: Глюкоза – 22%, Zivert – 17%, Клава Кока и Татьяна Куртукова – по 14%.