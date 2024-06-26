Бузова, Баста, Dabro и Клава Кока выступили на выпускных для съемок фильма

Казанская поп-группа Dabro выступила на выпускном в одной из школ столицы Татарстана, еще шесть артистов и коллективов провели аналогичные концерты-сюрпризы в других городах России. Организовала акцию компания VK.

Выступления музыкантов и их школьные истории стали основой фильма «Основной выпускной». В качестве съемочных площадок использовались спортивные и актовые залы школ, а главные роли исполнили сами артисты и нынешнее выпускники.

Клава Кока, Mary Gu и Ramil’ отправились с концертами в школы Москвы и Москвы и Московской области, Ольга Бузова и Мот — в Санкт-Петербург, а Баста поехал в родную школу в Ростов-на-Дону.

Фото: пресс-служба VK

Частью фильма стали истории из школьной жизни будущих звезд. «Met Gala и всевозможные дорожки разных премий просто нервно стоят в сторонке. Я то сердечки нашивала на джинсы, то стразы и пайетки клеила на лицо», — рассказала Ольга Бузова о своем стремлении создавать яркие образы, которое вызывало конфликты с администрацией школы.

Баста в свою очередь заметил, что не попал на собственный выпускной. «Поэтому я написал песню про выпускной, который мог бы у меня быть. Я навсегда запомнил: стою я один на причале, и в рассвет уходят эти кораблики со школьниками», — сказал он и пожелал выпускникам следовать за своей мечтой, пока они молоды, и «не упустить свой кораблик».

Премьера новой картины состоялась сегодня на VK Видео. «В этом году мы пошли по новому пути и устроили сюрприз для школьников разных городов страны. <...> Нам бы хотелось, чтобы выпускники испытали все лучшие эмоции», — пояснила заместитель старшего вице-президента по спецпроектам VK Зоя Новикова.