Бухгалтера СНТ в Татарстане осудили за присвоение почти 300 тысяч рублей

В Лаишевском районе вынесли приговор 63-летней местной жительнице. Ее признали виновной в совершении преступления по статье «Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

С 1 января 2019 года по 30 июня 2022 года женщина, занимавшая должность бухгалтера в садоводческом некоммерческом товариществе «Якорь», похитила из кассы СНТ более 285 тысяч рублей. Она не оформляла необходимые бухгалтерские документы, не переводила деньги на расчетный счет товарищества, а присвоила и потратила их по своему усмотрению.

Женщина полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и возместила ущерб в полном объеме.

Суд назначил ей назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.