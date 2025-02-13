Бухгалтера из Казани будут судить за присвоение и растрату более 6,4 млн рублей

В Казани завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины, которая исполняла обязанности главного бухгалтера в нескольких ООО («Приват», «Парус», «ПрофСанКомплекс»), где генеральным директором выступал индивидуальный предприниматель. Женщина обвиняется в хищении свыше 6,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствие установило, что с марта 2022 года по февраль 2023 года женщина использовала электронные подписи предпринимателя для перевода крупных сумм на счет своей матери. При этом в качестве назначения платежей были указаны «заработная плата» и «хозяйственные расходы».

Уголовное дело передано в Вахитовский районный суд Казани для дальнейшего рассмотрения.