Бухгалтер в Казани зарабатывает до 65 тыс. рублей в месяц

Транспортно-логистические компании Казани готовы в феврале предложить бухгалтерам по расчету заработной платы доход в размере до 65 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.ru.

«Транспортно-логистические компании Москвы готовы предложить бухгалтерам по расчету заработной платы доход до 110 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге зарплатный максимум составляет 90 тыс. рублей, а в Казани — 65 тыс. руб. Наиболее востребованы на рынке труда кандидаты с высшим финансовым или экономическим образованием, опытом начисления зарплаты в различных системах оплаты труда и отличными навыками составления налоговой отчетности. Средняя зарплата таких специалистов в нашем городе составляет 40 тыс. рублей», – сказано в сообщении.

В Казани сотрудник на такой должности может зарабатывать от 25 до 30 тыс. рублей, если он обладает средним профессиональным или неполным высшим образованием, уверенно пользуется программами, необходимыми для работы, знает трудовое и налоговое законодательства в сфере оплаты труда, а также имеет опыт работы в бухгалтерии от полугода.

От 30 до 35 тыс. рублей обещают кандидатам со всеми вышеперечисленными навыками, а также опытом работы бухгалтером по расчету заработной платы от одного года. От 35 до 45 тыс. рублей в Казани зарабатывают бухгалтеры по расчету зарплат с высшим финансовым или экономическим образованием, опытом начисления зарплаты в различных системах оплаты труда и опытом работы в компаниях с численностью сотрудников от 200 человек, а также знающие системы сдачи электронной отчетности.

На самую высокую зарплату в размере от 45 до 65 тыс. рублей могут рассчитывать кандидаты с опытом работы в компаниях с численностью сотрудников более 500 человек или компаниях с развитой филиальной сетью, умением вести несколько участков бухгалтерского учета, а также с опытом работы бухгалтером по расчету заработной платы от трех лет.