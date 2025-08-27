Бухгалтер из Нижнекамска выживает на тайском острове ради 10 млн рублей
31 августа в 18:00 на СТС вернется приключенческое шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» с ведущим Дмитрием Масленниковым. В этот раз за 10 миллионов рублей поборются 65 участников, которым предстоит выживать на тайском острове. Среди них – 42-летняя Екатерина Кирпичникова из Нижнекамска.
Екатерина Кирпичникова работает главным бухгалтером в небольшой компании. Разведена, воспитывает сына. Всегда любила шоу о выживании и мечтала стать участницей подобных телепроектов.
«Такой шанс дается раз в жизни. Я лидер, люди ко мне тянутся, поэтому уверена в победе», – уверена она.
По правилам участники приплывают на остров, чтобы заполучить его сокровища. Прошедшие первое испытание попадают в лагерь, где им предстоит целый месяц выживать в не самых приятных условиях и бороться за иммунитет, продукты и другие бонусы. Каждый выпуск герои собираются в амфитеатре, где решают, кто покинет шоу. В финале окажутся всего четверо, но только один из них сможет забрать 10 миллионов рублей.
Выживать на острове будут участники из России, США, Таиланда, Бали, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других стран. За победу поборются американский бизнесмен, золотодобытчик, модель, боксер, учитель биологии, почтальон, радиоведущий, медсестра, парикмахер, стоматолог, рэпер, шеф-повар и другие.
Среди героев – актер Алексей Кривеня, видеоблогер Мария Лодянова, известная под ником Ваша Маруся, оперный певец и дважды участник «Голоса» Анатолий Трухин, герой шоу «Богатырские игры» Артем Ржата, телеведущая, повар и рекордсменка России по приготовлению блинов Алиса Полунина.
Над вторым сезоном работает международная команда из 300 россиян, тайцев, колумбийцев и представителей других стран. За героями в режиме нон-стоп следят 40 камер, длина всех кабельных коммуникаций составляет 20 километров, а вес – 100 тонн.
Локации проекта строили с нуля из бамбука, кокоса, листьев пальм и других местных материалов. Все испытания группа сначала тестировала на себе, а после усложняла для участников. Для одного из состязаний понадобился контейнер весом 5 тонн, для другого – 1,5 тонны глины. В ход также пошли 3 водных мотоцикла, 1 вертолет и 10 лодок, в том числе судно с красными парусами из третьего сезона «Белого лотоса».
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ. ЗНАКИ СУДЬБЫ», 2-й сезон
Премьера на СТС – 31 августа!
По воскресеньям в 18:00
Производство: «Студия «ВАМ»»
Жанр: приключенческое шоу
Хронометраж: 96 минут
Количество выпусков: 10
Продюсеры: Вячеслав Муругов, Семен Капш, Овез Нарлиев, Ирина Иванеко, Давид Гулордава, Ника Яковлева
Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Александра Гройсман, Ирина Кульдишова
Креативный продюсер: Маргарита Брусницына
Исполнительный продюсер: Игорь Греков
Режиссер-постановщик: Никита Снегов
Оператор-постановщик: Алексей Ганушкин
Режиссер реалити: Илья Кобзев
Ведущий: Дмитрий Масленников
Реклама. АО «СТС» 16+