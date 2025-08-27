Бухгалтер из Нижнекамска выживает на тайском острове ради 10 млн рублей

Фото: АО «СТС»

31 августа в 18:00 на СТС вернется приключенческое шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» с ведущим Дмитрием Масленниковым. В этот раз за 10 миллионов рублей поборются 65 участников, которым предстоит выживать на тайском острове. Среди них – 42-летняя Екатерина Кирпичникова из Нижнекамска.

Екатерина Кирпичникова работает главным бухгалтером в небольшой компании. Разведена, воспитывает сына. Всегда любила шоу о выживании и мечтала стать участницей подобных телепроектов.

«Такой шанс дается раз в жизни. Я лидер, люди ко мне тянутся, поэтому уверена в победе», – уверена она.

По правилам участники приплывают на остров, чтобы заполучить его сокровища. Прошедшие первое испытание попадают в лагерь, где им предстоит целый месяц выживать в не самых приятных условиях и бороться за иммунитет, продукты и другие бонусы. Каждый выпуск герои собираются в амфитеатре, где решают, кто покинет шоу. В финале окажутся всего четверо, но только один из них сможет забрать 10 миллионов рублей.

Выживать на острове будут участники из России, США, Таиланда, Бали, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других стран. За победу поборются американский бизнесмен, золотодобытчик, модель, боксер, учитель биологии, почтальон, радиоведущий, медсестра, парикмахер, стоматолог, рэпер, шеф-повар и другие.

Среди героев – актер Алексей Кривеня, видеоблогер Мария Лодянова, известная под ником Ваша Маруся, оперный певец и дважды участник «Голоса» Анатолий Трухин, герой шоу «Богатырские игры» Артем Ржата, телеведущая, повар и рекордсменка России по приготовлению блинов Алиса Полунина.

Над вторым сезоном работает международная команда из 300 россиян, тайцев, колумбийцев и представителей других стран. За героями в режиме нон-стоп следят 40 камер, длина всех кабельных коммуникаций составляет 20 километров, а вес – 100 тонн.

Локации проекта строили с нуля из бамбука, кокоса, листьев пальм и других местных материалов. Все испытания группа сначала тестировала на себе, а после усложняла для участников. Для одного из состязаний понадобился контейнер весом 5 тонн, для другого – 1,5 тонны глины. В ход также пошли 3 водных мотоцикла, 1 вертолет и 10 лодок, в том числе судно с красными парусами из третьего сезона «Белого лотоса».

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ. ЗНАКИ СУДЬБЫ», 2-й сезон

Премьера на СТС – 31 августа!

По воскресеньям в 18:00

Производство: «Студия «ВАМ»»

Жанр: приключенческое шоу

Хронометраж: 96 минут

Количество выпусков: 10

Продюсеры: Вячеслав Муругов, Семен Капш, Овез Нарлиев, Ирина Иванеко, Давид Гулордава, Ника Яковлева

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Александра Гройсман, Ирина Кульдишова

Креативный продюсер: Маргарита Брусницына

Исполнительный продюсер: Игорь Греков

Режиссер-постановщик: Никита Снегов

Оператор-постановщик: Алексей Ганушкин

Режиссер реалити: Илья Кобзев

Ведущий: Дмитрий Масленников

