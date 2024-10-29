Бухгалтер из Альметьевска захотела заработать на играх в интернете и потеряла 4 миллиона

Бухгалтер из Альметьевска попыталась заработать в интернете и перевела мошенникам почти четыре миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По словам женщины, в июле 2023 года через мессенджер она обнаружила канал под названием «Заработок на играх». Администратор этого канала рассказала ей правила игры, включая процесс внесения денежных средств. Суть заключалась в том, чтобы делать ставки среди других игроков, угадывать определенные числа и открывать ячейки. Игра показалась женщине привлекательной, поэтому она сразу сделала первоначальный взнос в размере 1200 рублей.

В течение следующего года женщина продолжала игру. Несмотря на то, что иногда ей удавалось выиграть, потери также были значительными. Когда все ее сбережения закончились, она осознала масштабы ущерба и обратилась за помощью в полицию. Общий размер ущерба составил 3,6 миллиона рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.