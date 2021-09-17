Бухараев о выборах в Госдуму РФ: Мы ожидаем высокую явку в Татарстане

В Республике Татарстан в этом году ожидается высокая явка на выборы в Государственную думу РФ, заявил руководитель аппарата регионального отделения Всероссийской политической партии «Партия Роста» в РТ, депутат совета Верхнеуслонского района Марат Бухараев.

«Татарстан всегда достаточно активно голосует. Люди ответственно подходят к любому уровню выборов, поэтому мы ожидаем высокую явку в нашей республике», — сказал Бухараев.

17 сентября депутат посетил Центр общественного наблюдения Общественной палаты РТ в IT-парке Казани. Здесь избиратели и представители политических партий могут следить за тем, как проходят выборы в Госдуму РФ.

Фото: © Дарья Сайфиева

Как отметили в Общественной палате РТ, 2 764 избирательных участка в Республике Татарстан оснащены приборами видеонаблюдения. Всего в регионе установлено 1 145 камер и 1 619 видеорегистраторов.

Бухараев отметил, что в случае выявления каких-либо нарушений на избирательных участках предусмотрена возможность просмотреть видеозаписи с камер. Также наблюдатели от «Партии Роста» будут присутствовать более чем на 700 избирательных участках в Татарстане.

Говоря о прозрачности проведения избирательной кампании, представитель партии подчеркнул, что за последние годы во время выборов в РТ не было установлено никаких серьезных случаев нарушения.

«На сегодняшний день выборы тоже проходят спокойно. Ведется видеорегистрация, работают наблюдатели, никаких препятствий со стороны избирательной комиссии мы не наблюдаем. Жители активно голосуют», — рассказал депутат.

Он выразил надежду на то, что следующие два дня выборов пройдут в Республике Татарстан пройдут так же успешно.

Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.