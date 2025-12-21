Бухараев о словах Путина: «Он объяснил жителям, для чего нужны те или иные меры»

На прямой линии Президента России Владимира Путина отразили наиболее ключевые направления в повестке страны: СВО, экономика, внутренняя политика, а также злободневные вопросы по утильсбору и налогам. Таким мнением поделился депутат Госсовета РТ, генеральный директор фонда развития промышленности РТ Марат Бухараев.

«Президент откровенно обозначил, что это временные меры для достижения технологического суверенитета. Он понимает что эти меры не сильно популярны среди жителей, но объяснил для чего это нужно», – подчеркнул Бухараев.

Отдельно от отметил вопросы авиастроения – о том, что нашей стране нужны свои самолеты как в военной, так и в гражданской авиации, а также о строительстве высокоскоростной магистрали.

«Для меня это самые значимые темы, которые прозвучали, потому что они тянут за собой развитие промышленности», – заключил депутат.