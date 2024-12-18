Бухара и Навои: Минниханов оценил, как в Узбекистане продвигаются совместные проекты

Раис Татарстана побывал с рабочим визитом в Узбекистане. Он встретился с хокимами Бухарской и Навоийской областей и осмотрел промышленные парки, в строительстве которых узбекские специалисты консультируются с экспертами из Татарстана. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Узбекистан

Фото: rais.tatarstan.ru

«Готовность оказывать содействие в реализации совместных проектов»

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан накануне. Вчера и сегодня он провел ряд встреч в Бухарской и Навоийской областях – именно здесь республика помогает создавать промпарки по аналогии тех, что есть в Татарстане.

«Мы благодарны Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за особое внимание к развитию татарстано-узбекистанского сотрудничества и неизменную готовность оказывать содействие в реализации совместных проектов», – подчеркнул Рустам Минниханов во время одной из встреч.

Раис РТ отметил, что на сегодняшний день сотрудничество Татарстана с Узбекистаном активно развивается, укрепляются торгово-экономические связи и осуществляются взаимные визиты. Так, например, президент Узбекистана в этом году уже дважды посетил Казань.

К слову, соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Татарстаном и Узбекистаном было подписано более 30 лет назад, а с 1992 года в Ташкенте и Казани работают постоянные представительства.

Это уже вторая поездка Раиса Татарстана в Узбекистан в этом году. В апреле Минниханов принял участие в международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» и посетил «Бухарский комплекс развития промышленности».

Это уже вторая поездка Раиса Татарстана в Узбекистан в этом году Фото: rais.tatarstan.ru

Сотрудничество в научных, туристических и кадровых вопросах

Сотрудничество Татарстана и Узбекистана в последние годы заметно выросло.

По итогам 2023 года товарооборот между республиками увеличился более чем на четверть по сравнению с 2022 годом – до $370 млн долларов. При этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече 5 октября 2023 года поставили задачу увеличить этот показатель до $1 млрд.

Интересы в республике есть у КАМАЗа, который вместе с партнером – компанией «Узавтосаноат» в 2018 году открыл сборочное производство. «Татнефть» в этом году договорилась с «Узбекнефтегазом» о развитии исследований в области геологоразведочных работ. Причем у нефтяной компании из Татарстана в Узбекистане уже целый куст СП, связанных с производством шин и химическим бизнесом.

В этом году Академия наук Татарстана и Каракалпакское отделение Академии наук Узбекистана договорились о сотрудничестве в сферах развития науки и новых технологий, а также о содействии научному сотрудничеству и практической реализации научных разработок в областях, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, в июле этого года торгово-промышленные палаты Татарстана и Бухарской области Узбекистана, а также Государственный комитет РТ по туризму и Управление туризма Бухарской области заключили соглашения о сотрудничестве.

Сейчас же республики намерены заключить соглашение о подготовке кадров. Предполагается, что узбекские студенты будут учиться в средних профессиональных образовательных учреждениях РТ и в дальнейшем устраиваться на работу на заводах, в сфере малого и среднего бизнеса Татарстана.

Рустам Минниханов посетил специальный промышленный парк «Бухарский комплекс развития промышленности» Фото: rais.tatarstan.ru

«Вклад в укрепление партнерства наших стран»

В эту поездку Рустам Минниханов, как и в прошлый свой визит, посетил специальный промышленный парк «Бухарский комплекс развития промышленности», в создании которого узбекские специалисты опираются на опыт Татарстана в строительстве промпарков.

На сегодняшний день в Бухаре на территории будущего промпарка ведется строительство двух производственных корпусов общей площадью 93 тыс. кв. м. Плановый срок ввода в эксплуатацию – второй квартал 2025 года. В будущем году на территории промышленного парка планируется развернуть производство полимерных труб и ПЭТ-волокна.

В создании этого промпарка узбекские специалисты опираются на опыт строительства Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

Во время встречи с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым Раис Татарстана дал высокую оценку предоставленным возможностям по укреплению взаимного партнерства между регионами в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений.

Отдельное внимание Минниханов и Зарипов уделили вопросам дальнейшего развития промышленного парка, одним из которых стала подготовка специалистов для будущих резидентов.

Отдельное внимание Минниханов и Ботир Зарипов уделили вопросам дальнейшего развития промышленного парка Фото: rais.tatarstan.ru

В завершение встречи Рустам Минниханов отметил, что руководители России и Узбекистана уделяют особое внимание реализации новых проектов в Бухарской и Навоиийской областях. «Эти знаковые совместные проекты – хороший вклад в укрепление партнерства наших стран. Мы должны реализовать их на самом высоком уровне в интересах межгосударственного сотрудничества», – сказал Раис РТ.

Минниханов пригласил главу Навоийской области в Татарстан

Вторая встреча состоялась в городе Навои, где обсуждались вопросы строительства специального промышленного парка «Навоийский комплекс развития промышленности». Отметим, что Татарстан также оказывает консультационные услуги в создании и этого промпарка.

В Навои обсуждались вопросы строительства специального промышленного парка «Навоийский комплекс развития промышленности» Фото: rais.tatarstan.ru

В настоящее время здесь ведется строительство первого корпуса на 40 тыс. квадратных метров будущего технопарка. Рустам Минниханов и хоким Навоийской области Нормат Турсунов обсудили вопросы ускорения строительства корпусов индустриального парка на территории свободной экономической зоны «Навои». Акцент стороны сделали на обеспечение необходимой коммунальной инфраструктурой, подготовке специалистов и наборе квалифицированных рабочих кадров.

В ходе беседы Минниханов также напомнил о важности реализации данного проекта в Навои в интересах межгосударственного сотрудничества, особое внимание которому уделяют сегодня президенты Узбекистана и России.

Раис РТ пригласил Нормата Турсунова вместе с делегацией коллег посетить Татарстан в 2025 году Фото: rais.tatarstan.ru

В завершение встречи Рустам Минниханов пригласил хокима Навоийской области Нормата Турсунова вместе с делегацией коллег посетить Республику Татарстан в 2025 году и изучить опыт Татарстана в части развития промышленных парков и свободных экономических зон.