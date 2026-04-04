Буузы, хачапури и долма: как кухня объединяет традиции народов в проекте «Татар-информа»
«Традиции на тарелке»: вместе готовим блюда народов Татарстана
В Год единства народов России «Татар-информ» запустил проект «Традиции на тарелке». Это кулинарное путешествие по кухням народов, живущих в Татарстане. Вместе с представителями национальных общин ведущая проекта готовит традиционные блюда, а гости делятся историями о культуре, обычаях и сохранении идентичности.
Где смотреть «Традиции на тарелке»
Выпуски выходят раз в две недели на сайте и в соцсетях агентства, а также на популярных видеоплощадках – в Дзене, «ВКонтакте», на «Рутубе».
«Через блюда национальной кухни можно рассказать гораздо больше об идентичности народа, чем кажется на первый взгляд», – отмечает ведущая и автор проекта Айсылу Кашапова.
Как появился проект
Идея «Традиций на тарелке» выросла из эпизода репортажа ко Дню народного единства, который агентство готовило в ноябре прошлого года. Тогда видеокорреспонденты работали в Доме Дружбы народов Татарстана – снимали репетиции кавказских танцев, занятия в многонациональной воскресной школе и этнокультурные мероприятия.
Кулинарный блок изначально задумывался как часть большого материала, однако в процессе стало ясно, что тема требует отдельного формата.
«Мы увидели, насколько богат традициями и культурами народов наш Татарстан. Захотелось рассказать об этом подробнее – так идея одного репортажа выросла в самостоятельный проект», – говорит Айсылу Кашапова.
Готовим блюда народов, проживающих в Татарстане
Редакция обратилась в Дом Дружбы народов Татарстана с предложением сделать совместный проект и получила полную поддержку. Участниками проекта стали представители национальных общин, входящих в Ассамблею народов Татарстана.
«На нашей земле, земле современного Татарстана, веками жили представители разных национальностей. Мы решили рассказывать о традиционных блюдах тех народов, которые десятки, а то и сотни лет проживают здесь бок о бок с русскими и татарами, создавая эту прекрасную, уникальную этнопалитру», – рассказывает один из авторов проекта, заместитель главного редактора «Татар-информа» Мария Сушкова.
Позднее, после того как Президент России Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России, стало понятно, что проект оказался особенно актуальным.
Национальная кухня как культурный код
«Национальная кухня – это часть культурного кода любого этноса, – говорит Мария Сушкова. – Возможно, вы удивитесь, но некоторые блюда разных народов, точнее, традиции их приготовления, даже включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО».
Она уточняет, что в этом списке уже есть узбекский и таджикский плов, кавказские лаваш и долма.
«Кстати, азербайджанскую долму наша ведущая готовила в одном из самых первых выпусков. Надеюсь, когда-нибудь и всеми любимый татарский чак-чак войдет в этот список. Тем более после саммита БРИКС в Казани он получил поистине всемирную известность», – отметила заместитель главного редактора.
Как проходят съемки
Проект задумывался не как кулинарное шоу в классическом смысле. Вместе с ведущей готовят как профессиональные повара, так и любители. Участники нередко приходят в национальных костюмах, читают стихи на родном языке и делятся личными историями.
«В каждом выпуске гости делятся семейными рецептами, рассказывают о тонкостях кухни, о своих обычаях, традициях и о том, как сохранить родной язык в современном мире», – объясняет Айсылу.
Первые съемки проходили на кухнях ресторанов, но со временем формат изменился. Это связано еще и с тем, что далеко не у каждого народа в Казани есть собственный ресторан национальной кухни, а рассказать хочется о многих. Теперь выпуски чаще снимаются дома – в более теплой, почти семейной обстановке.
«Мне очень важно, чтобы людям было комфортно, чтобы они могли не только готовить, но и спокойно делиться своими историями. А когда камеры выключаются, мы садимся за стол, пробуем блюда и просто общаемся. В такие минуты и рождается настоящее чувство единства», – рассказывает Айсылу.
Иногда на съемках присутствует и ее младший брат Самат – он наблюдает за процессом, задает вопросы и даже подсказывает темы для разговоров.
Кухни народов: что готовят в проекте
Бурятские буузы
По традиции участники готовят два блюда – по одному на выпуск. Выбор блюд остается за участниками проекта. Обычно одно из них широко известно, а о втором зрители, возможно, узнают впервые и заинтересуются, как, например, получилось с бурятским десертом урмэ, выпуск о котором на всех площадках уже посмотрели более 25 тысяч человек.
А главным блюдом участницы «Традиций на тарелке» бурятки Билигма Аюшиева и Жаргалма Базарова выбрали самое популярное угощение их народа – буузы. Это блюдо с глубокими историческими корнями, которое занимает особое место в национальной кухне и традициях.
Считается, что само слово связано с китайским «баоцзы», а по форме и способу приготовления буузы напоминают манты или хинкали. Но бурятская традиция отличается: внутри – только мясо и лук, без обилия специй. Исторически это объясняют укладом жизни степного народа, в рационе которого преобладали мясные и молочные продукты.
Форма блюда имеет и символическое значение. В традиции она связана с буддийской культурой, ее сравнивают с образом жилища, а защипы – со складками одежды буддийского ламы. В этом заложена идея целостности и духовного начала.
Хачапури по-аджарски
Шеф-повар ресторана «Тифлис» Русудан Какабадзе предложила приготовить одни из самых узнаваемых блюд грузинской кухни – хинкали и хачапури по-аджарски.
В самой Грузии разновидностей хачапури много: имеретинские – круглые, мегрельские – с двойным слоем сыра, а аджарские – в форме лодки. С этой формой связана красивая легенда о рыбаках, уходивших в море (Аджария примыкает к юго-восточному побережью Черного моря). Именно поэтому хачапури здесь лепили в виде лодки, а яйцо в центре символизировало солнце – знак надежды на хорошую погоду и богатый улов.
Название блюда переводится как «хлеб с творогом»: «хатчо» – творог, «пури» – хлеб. Основа – мягкое тесто и тягучая сырная начинка. В качестве последней чаще всего используют сулугуни, но строгих правил нет: подходят и другие сыры, в том числе домашние, приготовленные из молока с добавлением закваски. Иногда в начинку добавляют немного молока или творога, чтобы добиться более нежной, кремовой текстуры.
Азербайджанская долма
В ресторане Pakhlava шеф-повар Егана Мисирова показала, как готовят всем известную пахлаву и азербайджанскую долму.
Основу долмы составляет мясной фарш – обычно смесь баранины с говядиной, иногда с добавлением курдючного жира для сочности. В фарш добавляют рис, лук и зелень: укроп, кинзу, но главное – свежая мята.
«Без мяты я долму не представляю», – говорит Егана, подчеркивая ключевой ароматический ингредиент.
Виноградные листья, в которые заворачивают начинку, могут быть свежими или солеными. Перед приготовлением их тщательно промывают, на каждый лист кладут столовую ложку фарша, аккуратно заворачивают и выкладывают в кастрюлю.
По словам шефа, на свадьбах долму готовят на 500–600 человек – блюдо неизменно популярно.
Марийские эгерче
Татьяна Ибатиева и ее дочь Арина приготовили знаменитые марийские вареники подкогыльо, а на десерт – эгерче, простое, но по-настоящему домашнее блюдо, знакомое многим марийцам с детства.
Как рассказывает Татьяна, эгерче нельзя назвать широко известным блюдом. «Многие даже не знают, что это такое. Но для нас это вкус детства – его готовила мама».
Эгерче – простое блюдо из манки, яйца и кефира, что-то среднее между манником и печеньем.
«В идеале, конечно, готовить в печи – там вкус совсем другой», – отмечает Татьяна.
Печь занимает в марийской культуре особое место. Это не просто предмет быта, а центр всей жизни, с которым связан даже отдельный праздник – Коҥга пайрем, или День печки. Именно печь в традиции становилась участницей важных обрядов. Так, например, при выборе имени ребенку могли испечь несколько хлебов, каждому из которых давали одно из имен, – и по тому, какой из них окажется самым удачным, решали, какое имя принесет человеку счастливую судьбу.
«Еда и кухня – важная часть культуры всех народов»
Директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров подчеркнул, что проект «Традиции на тарелке» вносит значимый вклад в сохранение культурного наследия народов республики и укрепление межнационального согласия.
По его словам, особую ценность проекту придает выбранный формат – через национальную кухню зрителю раскрывается культура разных народов Татарстана, люди получают возможность глубже познакомиться с историей, бытом и традициями друг друга.
«Традиционная еда и кухня – важная часть культуры всех народов, которые проживают у нас в республике. И во все времена это один из самых главных инструментов, которые позволяют ближе узнать культуру того или иного народа», – сказал директор Дома Дружбы народов.
Кадыров также обратил внимание на актуальность проекта и его востребованность у аудитории, в том числе в социальных сетях.
«Формат подачи передачи и темы, которые там поднимаются, действительно очень интересные. Мы считаем, что наш совместный с «Татар-информом» проект играет очень позитивную и важную роль в деле укрепления межнационального согласия, сохранения национальных традиций и культуры всех народов, проживающих в Татарстане», – добавил он.
