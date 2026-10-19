Бутырская объяснила возвращение Валиевой к Тутберидзе: «Никто ее не тянул»

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Чемпионка мира 1999 года и трехкратная чемпионка Европы в одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала возвращение фигуристки Камилы Валиевой в группу Этери Тутберидзе. По ее мнению, решение спортсменки связано с тем, что в прежнем штабе ей чего-то не хватало.

«Оказывается, там, где родился, там и пригодился. Видимо, считает, что в предыдущем штабе, где из нее сделали звезду, все-таки лучше. Думаю, что никто не тянул ее, Этери Георгиевна не говорила: переходи ко мне. Скорее всего, что что-то не хватает с другим тренером. Будет ли сотрудничество успешным? Всегда все зависит от самих людей и их желания. Способности у Камилы не отнимать, она родилась с этими способностями. Если будет работать, слушать тренера, хотеть, то, наверное, все может получиться. Пока не справляется в каких-то прокатах, но так-то она может, она восстановила многое», — приводит слова Бутырской ТАСС.

Ранее стало известно, что 20-летняя Валиева перешла из группы тренера Светланы Соколовской обратно к Этери Тутберидзе, группу которой покинула в апреле 2025 года.