Бутырская о выступлениях Валиевой: «Есть над чем работать»

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании и трёхкратная чемпионка Европы Мария Бутырская поделилась своими мнением об уровне выступления Камилы Валиевой и ее возвращении на большой лед после дисквалификации.

«Пока не чисто, с падениями, но уже с четверными прыжками. Есть над чем работать. Говорят: "вот, Камила не та, нет лоска". Подождите, она столько не каталась, дайте ей почувствовать уверенность. Я считаю, что она может здорово кататься», — сказала Бутырская News.ru.

В январе Камила Валиева дебютировала в официальных соревнованиях – в чемпионате России по прыжкам-2026, где заняла шестое место в полуфинале и не прошла в финальную часть соревнований. В марте 19-летняя фигуристка выступила в Кубке Первого канала. В апреле Валиева приняла участие в ледовом шоу «Русский вызов» и стала обладательницей специального приза в 1 млн рублей.

В настоящий момент Камила Валиева тренируется в школе Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.