Бутлеров-пчеловод и узорное ткачество: в Казани прошел День культуры Алексеевского района

В Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Алексеевского района.

В этот день гостей праздника встречали не традиционным чак-чаком, а баурсаком — традиционным блюдом татар-мишарей. Также со своими традициями гостей праздника познакомили представители народов, проживающих на территории Алексеевского района.

На входе в Детский центр «Экият» развернулась экспозиция Алексеевской фабрики художественного ткачества, история которой начинается с ХIХ века, когда богатая купчиха Макариха основала небольшое прядильное производство. До сих пор в Алексеевском сохранилось старинное здание с подвалом — бывший склад фабрики. Однако официальным годом основания фабрики считается 1927-й, когда на производстве появились первые ткацкие станки и была создана артель «Ударница» с вязальным, прядильным, шапочным и трикотажным цехами. Сегодня в России функционирует всего две такие фабрики.

Еще одна экспозиция, которая привлекала внимание, — стенд, посвященный истории семье Батталовых из села Большие Тиганы. Представляла его заведующая местным краеведческим музеем Фаягуль Халилова. Она рассказала, что в семье Батталовых было шестеро детей. Самый известный из них — татарский поэт, переводчик и драматург Салих Баттал. Однако и остальные дети многого добились каждый в своей сфере. Так, например, старшая сестра Салиха Лейлибадар Батталова отучилась в прославленном в то время на всю округу медресе в Чистополе и стала первой учительницой в своем родном селе.

Младший брат Мубаряк Батталов является первым татарским гобоистом, выступал сначала в Москве в камерном оркестре под управлением композитора Александра Гедике, затем служил в оркестре Татарского театра оперы и балеты. Супруга Мубаряка Батталова — татарская оперная певица, народная артистка Татарстана Раиса Билалова.

Еще один младший брат Салиха Баттала — Абдулла Батталов. Он прославился тем, что в годы Великой отечественной войны был членом подпольной антифашистской группы советских военнопленных татар под руководством Мусы Джалиля и Гайнана Курмаша. Барельеф с его именем высечен на стене у входа в Казанский Кремль. Самый младший Батталов Фоат работал инженером-конструктором на Казанском электротехническом заводе «Свияга».

Сегодня Краеведческий музей деревни Большие Тиганы носит имя Салиха Баттала, а школа — имя Абдуллы Батталова. В честь них названа также улица в Казани. Она так и называется — улица Братьев Батталовых. В деревне надеются, что после ремонта местному Дому культуры присвоят имя Мубаряка Батталова.

Алексеевский район также связан с именами двух выдающихся ученых-химиков Александра Арбузова и Александра Бутлерова. Практически всем известно имя Бутлерова — химика, академика, создателя теории строения органического вещества, но мало кто знает, что на протяжении всей своей жизни он интересовался пчелами и всячески старался распространить методы рационального пчеловодства.

Пасека Бутлерова находилась как раз в Алексеевском районе — в имении в Бутлеровке. На пасеке также были установлены специальные остекленные ульи (разработка ученого), при помощи которых он мог круглогодично наблюдать за пчелами.

Бутлеровым были разработаны маточная клеточка и роевня, которыми до сих пор пользуются многие пчеловоды. В 1886 году ученый организовал издание журнала «Русский пчеловодный листок» и стал его первым редактором.

Среди пчеловодов большой популярностью пользовались написанные им книги: «Пчела, ее жизнь и главные правила толкового пчеловодства: краткое руководство для пчеляков, преимущественно для крестьян» и сочинение «Как водить пчел». Бутлеров многое сделал для развития отечественного пчеловодства, поднял его на новую ступень.

Экспозиция, посвященная этой вехе жизни ученого, также была представлена на выставке. Ее презентовали ученики средней школы №3 Алексеевского.

Здесь же развернулась выставка детского сада №1, которую представляла преподаватель татарского языка Гульфия Гатина. Педагог шьет и вяжет игрушки, создает настольные игры, куклы для кукольного театра, при помощи которых обучает детей татарскому языку.

В ходе выставки также был презентован туристический потенциал Алексеевского района: экоглэмпинг, экоферма «Страусы Биляра», коннопрогулочная база «Биляр», Билярский историко-археологический и природный музей-заповедник. Здесь же развернулась выставка творческих работ воспитанников Детской школы искусств и спортивных достижений района.

Закончились Дни культуры Алексеевского района концертом «Земля предков — семья народов». Перед началом концерта гостей поприветствовала заместитель главы Алексеевского района Галина Белова. «Главное богатство нашего района — дружный многонациональный народ», — отметила он.

Дни культуры посетил также заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин. «В Алексеевском районе удачно сочетаются и природные памятники, и памятники архитектуры, исторические памятники. Потенциал Билярского музея-заповедника нам еще предстоит осознать и понять. Не каждый район может похвастаться таким потенциалом», — добавил он.

В ходе концертной программы выступили фольклорные, вокальные и хореографические ансамбли, самодеятельные творческие коллективы Алексеевского района, которые раскрыли своеобразие культуры, быта и традиционных праздников разных народов.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год.

На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступлений творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.