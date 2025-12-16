Бутина рассказала, что чаще всего соотечественники возвращаются в Россию из Германии

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Германия, Франция и США возглавляют список стран, из которых соотечественники чаще всего возвращаются в Россию. Об этом сообщила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в комментарии «NEWS.ru».

По ее словам, сказанным в кулуарах пресс-конференции «ТАСС», посвященной подготовке II Екатерининского форума, который пройдет 20 декабря в Москве, на данный момент более 2,5 тыс. семей приняли решение связать свою жизнь с Россией.

Бутина отметила, что программа по переселению соотечественников демонстрирует высокую эффективность. Она уточнила, что среди стран с наибольшим числом возвращающихся на первом месте остается Германия.

Значительное количество переселенцев приезжает также из Соединенных Штатов, а многие возвращаются из Австралии, которая в 1990-е годы имела благоприятную программу переселения и активно привлекала кадры из России.

Кроме того, в число стран с наибольшим числом переселенцев входит Италия. Член комитета подчеркнула, что прибывающие семьи выбирают для проживания не только Москву, но и Краснодарский край, Калужскую и Иркутскую области.